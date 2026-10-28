השעה הייתה עשר בלילה. הקלפיות נסגרו, מסכי הטלוויזיה התמלאו במספרים, ובכל מערכות החדשות ניסו לפענח מי ניצח, מי הפסיד ואיך תיראה הכנסת הבאה. אבל בתוך חגיגת המדגמים של בחירות 2026 היה מדגם אחד שהציג תמונה שונה מזו של כל האחרים. מאחוריו עמד הסוקר צוריאל שרון, שהחליט יחד עם אנשי דיירקט פולס לא לזוז מהמספרים שלהם, גם כשכל שאר התחזיות הצביעו לכיוון אחר.

כמה שעות לאחר מכן, עם הצטברות תוצאות האמת החלקיות, הגיע מבחינתו הרגע שאליו התכונן במשך חודשים. הנתונים שהחלו לזרום מהקלפיות הצביעו, לדבריו, על התאמה מרשימה למדגם של דיירקט פולס ששודר בערוץ i24NEWS, בעיקר בשתי השאלות שעמדו במרכז מערכת הבחירות: מספר המנדטים של הליכוד ויחסי הכוחות בין הגושים.

בפוסט אישי שפרסם בעקבות ליל הבחירות, שרון אינו מסתיר את ההתרגשות. אחרי חודשים של עבודה, השקעה טכנולוגית, בדיקות חוזרות ולא מעט ביקורת, הוא מרשה לעצמו לעצור לרגע וליהנות מהתוצאה.

צוריאל שרון מייסד ובעלים 'דיירקט פולס', סוקר חדשות i24NEWS ערוץ 15

"נתחיל מהסוף: דיירקט פולס קיבעה הבוקר את מעמדה במבחן האש הכי אכזרי שיש - כחברת המחקרים והסקרים המדויקת בישראל!", כתב.

זו הצהרת ניצחון נחרצת, אבל מאחוריה, כפי שעולה מדבריו, מסתתר סיפור מקצועי ואישי מורכב יותר. שרון מתאר מערכת בחירות שבה הוא וצוותו מצאו את עצמם שוב ושוב מול תחזיות אחרות, ונאלצו לבחור בין הביטחון שמעניקה ההסכמה עם כולם לבין האחריות לעמוד מאחורי הממצאים שלהם.

מבחינתו, זו הייתה גם התמודדות אישית. מערכת הבחירות האחרונה הייתה הראשונה שבה הוביל את דיירקט פולס בתצורתה החדשה, והוא מספר שניגש אליה בתחושת אחריות גדולה כלפי הלקוחות וכלפי ערוץ הטלוויזיה שבחר לתת בו אמון.

ההחלטה הזאת, הוא מדגיש, לא הייתה מובנת מאליה. לאורך השבועות שקדמו לבחירות הציגו הסקרים של דיירקט פולס תמונה שונה מזו שהופיעה בערוצי התקשורת האחרים. בחלק מהמקרים, לדבריו, הפערים היו גדולים במיוחד. ככל שהתקרב יום הבחירות, כך גבר גם הלחץ.

היו מי שהטילו ספק, היו מי שביקרו, והיו גם גורמים שביקשו לשכנע את אנשי החברה שהם טועים. שרון אינו מתלונן על עצם הביקורת. להפך, הוא סבור שסוקרים צריכים להיות חשופים לבחינה ולשאלות קשות. אבל מבחינתו, יש הבדל מהותי בין ביקורת מקצועית לבין ניסיון להתאים את המספרים לציפיות של הסביבה.

במקום לחפש את נקודת האמצע בין התחזיות השונות, הוא מספר, אנשי דיירקט פולס חזרו פעם אחר פעם אל הנתונים. הם בדקו את המודלים, את שיטות העבודה ואת ההנחות שעליהן התבססו הסקרים. המטרה הייתה לוודא שהתחזית משקפת ככל האפשר את המציאות המשתנה, ולא שהיא נראית דומה לתחזיות של המתחרים.

העמדה הזאת דרשה, לדבריו, גם אומץ מקצועי. כאשר סוקר מפרסם נתונים שדומים לאלה של עמיתיו, הסיכון הציבורי שלו קטן יחסית. אבל כשהוא מציג תחזית חריגה, כל סטייה עלולה להפוך מיד לכותרת ולמוקד ביקורת.

שרון מתאר את הרגעים האלה כחלק בלתי נפרד מהמקצוע. מבחינתו, עבודתו של סוקר אינה מסתכמת בהפעלת מודל סטטיסטי או בהצגת טבלה. היא דורשת ניסיון, הבנה של המציאות הפוליטית, שיקול דעת ובעיקר נכונות לקבל אחריות על התוצאה.

מאחורי הקלעים התנהלה גם עבודת הכנה ממושכת. שרון מספר כי במהלך השנה האחרונה השקיעה דיירקט פולס סכומים גדולים בשדרוג המערכות הטכנולוגיות שלה. לדבריו, ההשקעה נועדה לשפר את יכולות המחקר והסקרים של החברה, ובמיוחד להכין אותה למבחן הבחירות.

במקביל, החברה עבדה עם לקוחות משני צדי המפה הפוליטית וקיימה קשרי עבודה עם כמעט כל ראשי המפלגות בישראל, לפי תיאורו. גם במפגשים האלה, הוא מספר, לא תמיד התקבלו הממצאים בהסכמה. היו מי שבחנו את הנתונים וניסו לשכנע את אנשי החברה שהתמונה שהם מציגים אינה נכונה.

אלא ששרון וצוותו בחרו לדבוק בשיטה שלהם. ואז הגיע ערב הבחירות. בשעה 22:00 שודר ב־i24NEWS מדגם דיירקט פולס. בעוד הערוצים האחרים הציגו תמונה אחת, המדגם של שרון הציג תמונה שונה משמעותית, ובייחוד בחלוקה בין הגושים. באותו רגע כבר לא היה מדובר בעוד סקר שמתפרסם שבוע לפני ההצבעה. זו הייתה התחזית שהחברה הציגה לציבור ברגע סגירת הקלפיות, כשהמבחן האמיתי עומד להתחיל.

שרון חושף כי עוד לפני השידור הבהירו אנשי דיירקט פולס להנהלת הערוץ שאין בכוונתם לעדכן את המדגם במהלך הלילה, לא כלפי מעלה ולא כלפי מטה. זו הייתה החלטה חריגה בנוף של לילות בחירות, שבהם התחזיות עשויות להשתנות ככל שמגיעים נתונים נוספים.

לדבריו, ההחלטה נבעה מביטחון בעבודה שנעשתה ומהרצון לעמוד מאחורי התמונה שהתקבלה כבר ברגע הראשון.

עם התקדמות הלילה החלו להגיע תוצאות האמת, ולדברי שרון הן חיזקו את ההערכה המקורית של החברה. הוא מצביע במיוחד על ההתאמה במספר המנדטים של הליכוד וביחסי הכוחות בין הגושים. עם זאת, הוא עצמו מדגיש כי ספירת הקולות עדיין נמשכת וכי התמונה הסופית עשויה להשתנות.

דווקא בנקודה הזאת, אחרי הצהרת הניצחון, שרון מבקש להסביר מדוע מבחינתו הסיפור גדול יותר מהשאלה איזו חברת סקרים הייתה קרובה יותר לתוצאה.

הוא רואה בליל הבחירות אישור לחשיבותה של עצמאות מקצועית. סוקר, לפי תפיסתו, אינו אמור לספק לציבור את התוצאה הנוחה ביותר, וגם לא את זו שמתיישבת עם ציפיותיו של מחנה פוליטי מסוים. תפקידו הוא להציג את הממצאים כפי שהם עולים מהעבודה המחקרית, גם כשהם מפתיעים וגם כשהם מעוררים התנגדות.

הדברים מקבלים משמעות מיוחדת על רקע העובדה שדיירקט פולס פעלה, לפי שרון, מול גורמים פוליטיים משני צדי המפה. מבחינתו, המבחן היה להצליח לשמור על אותה מחויבות מקצועית ללא קשר לזהות הלקוח או להעדפותיו.

אבל לצד הגאווה בתוצאה, שרון מקדיש חלק משמעותי מהפוסט לאנשים שעבדו איתו מאחורי הקלעים. הוא מודה לאביב, ללי, פנחס ויקיר, ולצוותים נוספים שליוו את העבודה לאורך חודשים. לדבריו, אלה האנשים שבדקו כל פרט, התעקשו על כל שאלה ולא ויתרו גם ברגעים שבהם היה קל יותר לפקפק בממצאים.

הוא מודה גם להנהלת ערוץ i24NEWS ולעובדיו, שלדבריו העניקו לו גיבוי ותמיכה לאורך השנה האחרונה, גם בתקופות שבהן התחזיות של דיירקט פולס היו שונות מאלה של יתר הגופים.

ולמרות האווירה החגיגית, שרון מקפיד שלא להפוך את ההצלחה שהוא מייחס לחברתו למתקפה על הסוקרים האחרים. הוא פונה ישירות לעמיתיו למקצוע, מכיר בניסיונם ובעבודה הקשה שהשקיעו, ומבהיר שאין בכוונתו להיגרר לזלזול בהם.

את הפוסט הוא חותם בהבטחה להמשיך באותה דרך מקצועית. אחרי חודשים של עבודה ומבחן פומבי אחד גדול, שרון כבר מביט קדימה אל האתגרים הבאים של דיירקט פולס.

"מכאן, דיירקט פולס שועטת בכל הכוח: בצניעות, ברצינות, ובעיקר במקצועיות".