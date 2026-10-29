ריאיון עם הרב יוני לביא שבת הוקרה בקהילה לצוותי החינוך בחמד

לקראת שבת פרשת וירא, שבה תצוין שבת ההוקרה לצוותי החינוך בחינוך הממלכתי-דתי, הרב יוני לביא קורא להורים ולציבור הרחב לעצור לרגע ולהודות לאנשי החינוך המלווים את ילדיהם לאורך השנה.

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בשיחה עם ערוץ 7 הדגיש הרב לביא את תרומתם של המורים, המחנכות, הגננות והצוותים החינוכיים, במיוחד לנוכח ההתמודדות המורכבת של מערכת החינוך בשלוש שנות המלחמה האחרונות.

לדבריו, בעוד שהחברה הישראלית יודעת להביע הערכה כלפי בעלי תפקידים חיוניים, דווקא אנשי החינוך, שבידיהם מופקדים הילדים מדי יום, אינם זוכים תמיד להכרה הראויה להם. "אנחנו יודעים להעריך חיילים או רופאים, אבל דווקא את האנשים שאנחנו מפקידים בידם את הדבר היקר לנו ביותר בעולם - הילדים שלנו - לא תמיד אנחנו מספיק מעריכים".

הרב התייחס במיוחד לאתגרים שניצבו בפני צוותי ההוראה בתקופת המלחמה. לדבריו, מורים רבים נקראו לשירות מילואים ממושך, בעוד מורות שבני זוגן שירתו במילואים נאלצו להתמודד עם קשיים אישיים ומשפחתיים, ובמקביל להמשיך בעבודתן החינוכית. למרות המציאות המורכבת, הדגיש, אנשי החינוך המשיכו להגיע לכיתות מדי בוקר, לחזק את התלמידים ולהעניק להם תחושת יציבות וביטחון.

לדבריו, תפקידם של אנשי החינוך רחב בהרבה מהקניית ידע והעברת חומר לימודי. הם שותפים לעיצוב אישיותם של הילדים, לבניית עולם הערכים שלהם ולחיזוק האמונה והביטחון העצמי שלהם. "מלאכת החינוך עוסקת בבניית נשמות וטיפוח העתיד של הדור הבא בעם ישראל".

במסגרת שבת ההוקרה צפויות קהילות ובתי כנסת לציין את תרומתם של אנשי החינוך בדרכים שונות. בין היוזמות שהזכיר הרב לביא: כיבוד מורים בעליות לתורה, אמירת "מי שבירך", עריכת קידושים והקדשת שיעורי תורה לכבוד העוסקים בחינוך.

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עם זאת, לדברי הרב לביא, ההוקרה אינה חייבת להתבטא דווקא באירוע קהילתי גדול. לדבריו, גם מחווה אישית ופשוטה מצד הורה יכולה להיות משמעותית עבור איש חינוך. "אני מציע לכולנו, גם בתור אבא לחמישה ילדים שלומדים במערכת החינוך, לקראת השבת לשלוח הודעה של הוקרה מן הלב למחנך או למחנכת של הילדים, אלא גם למנהלים, ליועצות, לגננות, לסייעות ולרבני בתי הספר, הפועלים לחיבור בין תורה לחיים ומשמשים כתובת לתלמידים ולהורים. הם שליחים שלנו, עומדים מאחורי הילדים שלנו, ודוחפים אותם קדימה".

לדבריו, דווקא בשנים שבהן ילדים מגבשים את אישיותם, את עולם המידות שלהם ואת תחושת המסוגלות העצמית, יש חשיבות מכרעת לנוכחותן של דמויות חינוכיות משמעותיות לצידם. הוא תיאר את השותפות בין הבית לבין מערכת החינוך: ההורים מלווים את הילדים במסגרת המשפחתית, ואילו הצוות החינוכי מסייע להם לגדול ולהתפתח לאורך שנות הלימודים.

בהמשך הריאיון התייחס הרב לביא גם למחסור באנשי חינוך, וקרא לצעירים המתלבטים לגבי עתידם המקצועי לשקול השתלבות בתחום ההוראה. לדבריו, מערכת החינוך זקוקה לאנשים איכותיים שיבחרו לעסוק בחינוך מתוך תחושת שליחות, אף שבתחומים מקצועיים אחרים עשויות לעמוד בפניהם אפשרויות להשתכר יותר. "יש לא מעט מאנשי החינוך, שאם היו הולכים לתחום אחר, היו יכולים לעשות הרבה יותר כסף", אמר.

הרב לביא הדגיש כי הבחירה בהוראה מאפשרת להשפיע באופן ישיר על עתידם של ילדים ובני נוער, ולא רק לעסוק בעבודה מקצועית. "אלה אנשים שבוחרים, לא רק לכתוב שורות של קוד על המסך, אלא לגעת בנשמות ולעצב את העתיד".

את דבריו חתם בקריאה לצעירים הרואים בחינוך אפשרות לעשייה משמעותית לנצל את שבת ההוקרה גם למחשבה על דרכם האישית. "כל מי שמוכן להירתם לשליחות הזאת, שאין גדולה ממנה, אז השבת הזאת היא הזדמנות לקבל החלטה לכל הצעירים שחושבים איך הם רוצים להשפיע באמת על עתיד העם הזה".

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