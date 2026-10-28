היישוב החדש העשירי בשומרון: "גבע שומרון" עלה לקרקע צילום: דוברות מועצת שומרון

מאות בני אדם חוגגים היום בטקס חגיגי ומרגש את עלייתן לקרקע של 10 המשפחות הראשונות ביישוב החדש גבע שומרון - העשירי שמקימה מועצה אזורית שומרון תוך פחות משנה.

את הישוב מקימים בוגרי ישיבת ההסדר רמת גן בראשות הרב יהשע שפירא והרב בן ציון אלגזי.

הישוב ממוקם בשטח שבו שכן בעבר בסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים, סמוך ליישוב שא-נור בצפון השומרון. הקמתו היא חלק מתנופת ההתיישבות בצפון השומרון, שבמסגרתה עלו לקרקע עשרה יישובים בתוך פחות משנה, בהמשך להחלטת הקבינט והממשלה, בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן ומטרתה לחזק את האחיזה הישראלית ולהקים ישובים במרחב החשוב הזה - היסטורית וביטחונית.

הקמת הישוב יוצאת לפועל כחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה המועצה אזורית שומרון. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במקום ה - 4 שנעקרו בהתנתקות. והיא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון" של המועצה האזורית שומרון. המועצה האזורית שומרון מקדמת את התוכנית ההתחברות יחד עם אמנה והחטיבה להתיישבות.

ראש מועצת שומרון אמר: "גבע שומרון הוא הרבה יותר מיישוב חדש - הוא התשובה שלנו לגירוש, הוא התיקון של צפון השומרון. במקום שבו עמד בסיס הצנחנים, במקום שממנו נעקרנו, אנחנו מקימים ישוב, עם משפחות חלוציות שבאות מרמת גן ובוחרות לבנות את עתידן כאן. אנחנו מחברים מחדש את צפון השומרון, מחזקים את הביטחון ומעמיקים את השורשים שלנו בארץ התנ"ך. הבטחנו שלא נפספס את ההזדמנות השנייה שניתנה לנו - ואנחנו מקיימים. גבע שומרון יהיה יישוב לתפארת מדינת ישראל".

הרב יעקב אריאל נשיא ישיבת רמת גן נשא דברים מרגשים. "באנו לארץ ישראל להביא תיקון לעולם, להביא ברכה לעולם. תביאו ברכה של שלום, ברכה של תיקון עולם, ברכה של אמונה. הברכה כפולה: ברכת עלייה בתורה ויראת שמיים, יחד עם זאת, רגליים על האדמה, לבנות את הארץ. כל עם ישראל יתברך בכם, השכנים שלכם יתברכו בכם, העולם כולו יתברך בכם".

הרב בערל לזר רבה של רוסיה שהשתתף באירוע אמר: "הגיבורים האמיתיים הם המשפחות שנכנסות פה היום להקים את היישוב הזה. המסירות הזאת וההתמסרות הזאת קורות לנגד עינינו. אתם הגיבורים האמיתיים של עם ישראל. לא מספיק אהבת ישראל, צריכה להיות גם אחדות ישראל, שאנחנו באמת אחד. אנחנו לא מוכנים לוותר על יהודי אחד בעולם, לא חשוב איפה הוא נמצא ואיך הוא נראה".

הרב יצחק קוגן, מרבני רוסיה, בירך את הקהל בברכת כהנים ואמר: "מזל טוב לכולם שאנחנו מרגישים חלק מהפעולה הזאת. ברוכים תהיו וגאים בכם".

הרב יהושע שפירא הדגיש כי "האומה הישראלית בוחרת לכרות ברית נצח עם הארץ הזאת. לעד ולעולמי עולמים! ועוד יישוב זה עוד סעיף בתוך אותה ברית. אנחנו רוצים לברך את כל החלוצים, בני הישיבה, שעולים לכאן. תגלו את הבחירה הפנימית שהאומה יוצאת לדרך חדשה ולקומה חדשה".

הרב בן ציון אלגזי הוסיף: "תלמידי הישיבה, אברכי הישיבה, שבמסירות נפש, ברגע אחד, נרתמו למלאכה. הרבה יישובים קמו. אבל ההירתמות ברגע אחד של ישיבת רמת גן אין כמוה. המקום פה היה צחיח, כמו שאמר הרב, לא היה פה כלום, ועכשיו הלך והתרחב. תחול ברכת השם על המקום הזה, וארץ ישראל תיתן את פירותיה במהרה בימינו אמן".

יו"ר וועדת חוץ ובטחון ח"כ בועז ביסמוט סיכם: "אנחנו מדינה שבה גם אדם שלא עובד ויושב בבית עושה המון, כי הוא יושב בארץ. אני נולדתי בתל אביב, עיר עברית מקסימה, אבל עיר מוכנה. נולדתי אליה. אתם בונים כאן את הארץ, ולכן אני, כשליח ציבור, אומר לכם תודה. מה שאתם עושים היום מזכה אותי, את ילדיי ואת שכניי. ולכן אתם עצומים".