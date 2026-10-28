יותר מ-1,200 מיהודי בריטניה השתתפו ביריד עלייה שנערך בלונדון, במקביל לאירוע מיוחד שנועד לעודד רופאים ואנשי מקצועות הבריאות לעלות לישראל ולהשתלב במערכת הבריאות. האירועים התקיימו על רקע העלייה המתמשכת במספר היהודים המגיעים לישראל מבריטניה בשנים האחרונות.

במסגרת אירוע MedEx בריטניה, שהתקיים ביום ראשון בפעם השנייה בלונדון, השתתפו כ-130 רופאים ואנשי מקצועות הבריאות יהודים. כ-20 רופאים פתחו במהלך האירוע תיקי רישוי, כחלק מההיערכות להשתלבות מקצועית בישראל.

האירוע נערך במסגרת התוכנית הלאומית לעליית רופאים, שמובילים משרד העלייה והקליטה, משרד הבריאות, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי וארגון "נפש בנפש", בשיתוף הסוכנות היהודית.

מטרת התוכנית היא להתמודד עם המחסור בכוח אדם רפואי בישראל באמצעות עידוד עלייתם של רופאים ואנשי מקצועות הבריאות מחו"ל, תוך צמצום החסמים המקצועיים והבירוקרטיים הכרוכים בתהליך.

במהלך האירוע נפגשו המשתתפים עם נציגי משרד הבריאות, בתי חולים וקופות חולים בישראל. הם קיבלו מידע אישי על הליכי הרישוי, ההכרה בהתמחויות ואפשרויות התעסוקה, במטרה לאפשר להם להתחיל את ההיערכות המקצועית עוד לפני עלייתם ארצה.

לצד המפגשים המקצועיים, צוותי מנהלת הרופאים העולים במשרד העלייה והקליטה ובארגון "נפש בנפש" העניקו למשתתפים ליווי בנושאי עלייה וקליטה. הרופאים נחשפו גם למידע על מענקים וסיוע כלכלי, וכן לאפשרויות תעסוקה בנגב, בגליל ובעוטף עזה.

חידוש נוסף באירוע השנה היה האפשרות להיבחן במקום בבחינת יע"ל להערכת רמת העברית. הבחינה נועדה לסייע לרופאים להתקדם בעמידה בדרישות השפה הנחוצות לעיסוק ברפואה בישראל, עוד לפני הגעתם לארץ.

מאז השקתה של התוכנית הלאומית לפני כשנתיים התקיימו אירועי MedEx גם בצרפת, באוסטרליה, בקנדה ובארגנטינה, בהשתתפות אלפי רופאים ואנשי מקצועות הבריאות.

על פי נתוני התוכנית, יותר מ-1,300 רופאים עלו לישראל בשנתיים האחרונות, בהם קרוב ל-30 מבריטניה. בכך הושג כבר יותר ממחצית היעד שנקבע עם השקת התוכנית: עלייתם של 2,000 רופאים בתוך חמש שנים.

במקביל לאירוע הרופאים נערך בלונדון יריד עלייה רחב היקף, שארגן "אופק ישראלי" בשיתוף משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית. יותר מ-1,200 משתתפים הגיעו ליריד כדי לבחון את האפשרויות העומדות בפניהם לקראת מעבר לישראל, וקיבלו מידע וכלים מעשיים להיערכות לתהליך העלייה והקליטה.

נתוני משרד העלייה והקליטה והסוכנות היהודית מצביעים על גידול ניכר בעלייה מבריטניה מאז 7 באוקטובר. בתקופה זו עלו לישראל יותר מ-2,500 יהודים מבריטניה, ונפתחו תיקי עלייה לכ-5,000 נפשות.

בשנת 2023 הגיעו לישראל 391 עולים מבריטניה, ואילו בשנת 2024 עלה מספרם לכ-700, גידול של כ-80%. המגמה נמשכה גם בשנת 2025, שבה עלו כ-890 איש, עלייה של כ-26% לעומת השנה שקדמה לה.

גם נתוני 2026 מצביעים על המשך המגמה: מתחילת ינואר ועד סוף ספטמבר הגיעו מבריטניה 872 עולים, מספר המתקרב לנתון שנרשם בכל שנת 2025.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, התייחס להיענות לאירועים בלונדון ואמר כי היא מבטאת את הקשר של יהדות בריטניה לישראל ואת העניין הגובר בעלייה.

"ההשתתפות המרשימה של למעלה מ-1,200 יהודים ביריד העלייה בלונדון, לצד עשרות הרופאים שהגיעו לאירוע MedEx, מבטאת את הקשר העמוק של יהדות בריטניה לישראל ואת הרצון ההולך וגובר לבנות כאן עתיד", אמר.

יריד MEDEX בלונדון צילום: מרון פרסי

סופר הדגיש את חשיבותה של עליית הרופאים לחיזוק מערכת הבריאות והוסיף: "נמשיך לפעול יחד עם שותפינו כדי להפוך את הרצון לעלות למציאות, וללוות את העולים מהצעד הראשון ועד להשתלבותם בחברה הישראלית".

מייסד־שותף ויו"ר ארגון "נפש בנפש", טוני גלברט, הסביר כי התוכנית נועדה לתת מענה הן לצורכי מערכת הבריאות בישראל והן לרופאים המעוניינים לבנות בארץ את עתידם המקצועי.

"MedEx לא עוסק רק בצורך של ישראל ברופאים, אלא גם בהזדמנות של רופא לבנות כאן את חייו ואת הקריירה שלו", אמר. "המטרה שלנו היא לתת לרופאים את התשובות כבר במקום שבו הם נמצאים, לחבר אותם ישירות למערכת הבריאות ולסייע להם להפוך את הרצון לעלות לתוכנית פעולה".

יו"ר הסוכנות היהודית, אלוף במילואים דורון אלמוג, התייחס לתרומתם של העולים לחברה ולמערכת הבריאות בישראל.

"העלייה היא מנוע הצמיחה של מדינת ישראל וכל עולה שבוחר לבנות כאן את חייו הוא מגדלור של תקווה", אמר אלמוג.

לדבריו, "רופאים שבוחרים לעלות לישראל לא רק מחזקים את מערכת הבריאות, אלא גם מסייעים בבניית עתיד טוב יותר למדינה כולה".