נטעלי שם טוב, חברת מפלגת "עמך ישראל", התייחסה היום (רביעי) לתוצאות הבחירות לכנסת ה-26 ולכישלון מפלגתה לעבור את אחוז החסימה.

בפוסט שפרסמה בחשבון האינסטגרם שלה נטלה אחריות אישית על התוצאה, הודתה לפעילים ולתומכים והבהירה כי בכוונתה להמשיך לפעול למען מדינת ישראל גם מחוץ לכנסת.

"כשנכשלים לוקחים אחריות. כשלתי ואני לוקחת אחריות מלאה", כתבה.

שם טוב, שהצטרפה לפוליטיקה לפני חודשים אחדים, הסבירה כי החלטתה להתמודד נבעה מתחושת אחריות לנוכח בעיות חברתיות ולאומיות שלדבריה אינן זוכות למענה מספק. "כבר שנים שאני רואה עיוותים לא הגיוניים, רואה איך המדינה מאבדת את הנגב והגליל, מתגמלת במקומות הלא נכונים, מפלה בין אזרחים, שוכחת את האנשים הטובים שמחזיקים אותה, לא רואה ולא שומעת אותם".

לדבריה, מתקפת 7 באוקטובר הייתה נקודת מפנה שחיזקה את החלטתה להיכנס לחיים הפוליטיים. "בשבעה באוקטובר הבנתי שכל מה שצעקתי כעניין חברתי התברר כאיום קיומי. זו הסיבה שבאתי. לצערי לא הצלחתי".

שם טוב הודתה כי היא עדיין זקוקה לזמן כדי לבחון את הדרך שבה ניהלה את פעילותה הפוליטית ואת השינויים שהיה עליה לבצע, אך הדגישה כי תוצאת הבחירות לא תביא אותה לוותר על מעורבות ציבורית. "דבר אחד ברור לי כבר מאתמול בעשר ודקה: אני אמצא את הדרך לשרת את המדינה היהודית היחידה בעולם שקיבלתי מהסבתות שלי לפיקדון, כדי להעביר אותה לדור הבא יותר טוב. ההיפך מהציונות זה ייאוש. ומגיע לנו יותר טוב".

שם טוב הודתה גם לחברי המפלגה, לאנשי המקצוע, לפעילים, לתומכים ולבני משפחתה שליוו אותה לאורך מערכת הבחירות. "תודה. נלחמתם איתי על יותר טוב. עופר וינטר - שליח ציבור מסור, מנהיג אמיץ, לוחם על ואיש אמת. מגיע לנו מנהיג כמוך, מקווה שזה עוד יקרה".

בהתייחסה להרכב הכנסת המסתמן, הביעה שם טוב צער על כך שאישים ומפלגות שהייתה מעוניינת לראות בזירה הפרלמנטרית נותרו מחוץ לכנסת. "אני מסתכלת הבוקר על חברי הכנסת שנכנסו לעומת אלו שנשארו בחוץ. הפוליטיקאים שפרשו, הרשימות שנמחקו, המפלגות שלא עברו את הסף הדרוש. אנשים שהייתי רוצה לראות כנבחרי ציבור. ועדיין, הבוחר אמר את דברו. ואני מתפללת שהפוליטיקאים שלנו יקשיבו לו ולא יקימו ממשלה רעועה. יש פה מספיק מנדטים שרוצים מדינה יהודית ודמוקרטית, כנסו לחדר אחד ותצאו עם ממשלה. מגיע את זה לישראלים ואנחנו זקוקים לזה כמדינה".