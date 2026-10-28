עוד בטרם הושלמה ספירת המעטפות הכפולות בבחירות לכנסת ה-26, נציג אגודת ישראל בוועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אברהם יוסטמן, מעריך כי הריצה של המפלגות הקטנות שאינן עוברות את אחוז החסימה עלתה במחיר פוליטי כבד לימין ולגוש הדתי.

בריאיון לרדיו 'קול חי', התייחס יוסטמן למספר הקולות שקיבלו מפלגות הלוויין והרשימות שלא עברו את הסף, וציין כי עופר וינטר ויועז הנדל שורפים ביחד כמעט 200 אלף קולות, ואפילו קצת יותר.

לדבריו, היקף כה נרחב של קולות שלא יתורגמו למנדטים צפוי להשפיע באופן דרמטי על חלוקת הכוחות הסופית במשכן.

בכל הנוגע למגזר החרדי, מעריך יוסטמן כי יהדות התורה צפויה להגיע לנתון שיא של כ-320 אלף קולות - תוספת מרשימה של כ-40 אלף מצביעים בהשוואה לבחירות לכנסת ה-25, אז קיבלה כ-280 אלף קולות.

עם זאת, הוא הבהיר כי שיעור ההצבעה הארצי הגבוה העלה את המודד למנדט ומנע מהמפלגה להשיג את המנדט השמיני ולרגליים של ח"כ יעקב טסלר להיכנס לכנסת.

מנגד, תנועת ש"ס צפויה לראות ירידה משמעותית מנתוני הבחירות הקודמות, בהן התקרבה ל-400 אלף קולות, ולסיים את הספירה הנוכחית עם כ-320 אלף קולות בלבד, השווים לכ-7 מנדטים.

בגזרת המפלגות הקטנות והחדשות, ציין יוסטמן כי מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר רשמה הישג אלקטורלי נרחב כשאספה כ-71 אלף קולות בשלב השיחה, ומוערכת להגיע בסיום הספירה לכ-90 אלף קולות, אולם מדובר בנתון שעדיין אינו מספיק כדי לחצות את רף הכניסה לכנסת.

מנגד, הרשימות החרדיות האלטרנטיביות רשמו ביצועים חלשים בהרבה; מפלגת "הציבור החרדי" של מוטי לייטנר הגיעה לכ-8,000 קולות בלבד (מתוכם 860 קולות בלבד בעיר מעוזו בית שמש), בעוד מפלגת "צבע שחור" התקרבה לכ-10,000 קולות.

בדבריו סיכם והדגיש כי מדובר בנתוני ביניים ובהערכות המבוססות על שלבי הספירה המתקדמים, וכי התוצאות הברורות והסופיות ייקבעו רק עם תום עיבוד המעטפות הכפולות על ידי ועדת הבחירות המרכזית.