מפלגת הליכוד טוענת כי תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 הושפעו מעבירות פליליות חמורות שבוצעו, לטענתה, בקלפיות במגזר הערבי.

בהודעה שפרסמה המפלגה נטען כי "הבחירות במדינת ישראל נגנבו על ידי מפלגות ערביות שתומכות בטרור ובחיסול המדינה היהודית".

בליכוד הודיעו כי בכוונתם להעביר למשטרה, לשב"כ ולוועדת הבחירות המרכזית מאות עדויות וראיות לכאורה, שלטענת המפלגה מצביעות על שורה של עבירות שבוצעו במהלך ההצבעה בקלפיות ערביות רבות.

בין הממצאים שהמפלגה טוענת כי נאספו נמצאות אלפי מעטפות המכילות כסף מזומן ופתקי הצבעה של מפלגת רע"ם. בנוסף נטען למקרים של איומים ואלימות כלפי חברי ועדות קלפי, נוכחות של כמה מצביעים מאחורי הפרגוד, הצבעות תוך שימוש בזהויות כפולות ופערים בין מספר מעטפות ההצבעה למספר המצביעים הרשומים.

טענה נוספת שהעלתה המפלגה נוגעת לשימוש בתוכנות המרצת מצביעים שלדבריה אסורות לשימוש.

"אנו דורשים מהמשטרה ומהשב"כ חקירה יסודית בגין גניבת הבחירות על ידי המפלגות הערביות ומיצוי הדין עם העבריינים", נמסר מהליכוד. "זו פגיעה חמורה בדמוקרטיה הישראלית ובזכות הבחירה של אזרחי ישראל. גופי האכיפה מוכרחים לפעול ביד קשה ובאופן מיידי".