"המסע רק התחיל" | עופר וינטר הודף את הביקורת: הקולות שלנו הגיעו מהאופוזיציה וממי שלא התכוו

יו"ר מפלגת "עמך ישראל" עופר וינטר התייחס היום (רביעי) לתוצאות הבחירות לכנסת ה-26 ולכישלון מפלגתו לעבור את אחוז החסימה.

בפוסט שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו הודה כי לא הצליח להשיג את היעד שהציב לעצמו, קיבל אחריות על טעויות שנעשו במהלך הדרך והבהיר כי מבחינתו העשייה הציבורית אינה מסתיימת בתוצאות הבחירות.

"עם חבורה מופלאה של אנשים - לוחמים אחד אחד, ניסיתי להביא בשורה. בשורה של תקווה, שותפות ובטחון", כתב וינטר. "לצערי - לא הצלחתי. עדיין לא".

וינטר הסביר כי ההחלטה לצאת לדרך הפוליטית נבעה מתובנות שהתגבשו אצלו בעקבות מתקפת 7 באוקטובר, ובראשן הצורך, לתפיסתו, בשינוי אופי ההנהגה בישראל.

"מאז השבעה באוקטובר התגבשה אצלי ההבנה שעם ישראל זקוק למנהיגות אחרת", כתב. את המנהיגות הרצויה תיאר כ"מנהיגות מאחדת, מנהיגות ששואפת לאמת ולצדק, מנהיגות שיודעת לקחת אחריות. מנהיגות שיודעת להכריע".

לצד הצגת המניעים שהובילו אותו לפוליטיקה, וינטר לא הסתיר את אכזבתו מהתוצאה. הוא הודה כי במהלך הניסיון להוביל את המהלך הפוליטי נעשו טעויות, והדגיש כי האחריות עליהן מוטלת עליו.

"במסע הזה עשיתי גם טעויות והאחריות היא שלי", כתב.

חלק נרחב מהפוסט הקדיש וינטר לאנשים שליוו אותו לאורך מערכת הבחירות. הוא הודה לשותפיו, לפעילים ולתומכים שהאמינו במהלך והמשיכו לפעול למענו עד לסיום ההצבעה.

למרות הכישלון בקלפי, וינטר ביקש להבהיר כי הוא אינו רואה בתוצאות הבחירות את סופה של הדרך המשותפת. "אנחנו כאן. לדרך ארוכה ומשותפת", כתב, וציטט את הפסוק "הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו".

בהתייחסו לתוצאות הבחירות ולהרכבת הממשלה הבאה, הדגיש וינטר כי יש לכבד את הכרעת הבוחרים וכי האחריות עוברת כעת לנבחרי הציבור. "העם בחר - והתפקיד של הנבחרים להביא לו ממשלה טובה כי אין ראוי ממנו".