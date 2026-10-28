שיעור ההצבעה ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בבחירות לכנסת ה-26 הגיע ל-78.28%, לעומת 66.5% בכלל הארץ, כך עולה מסיכום ראשוני שפרסמה היום (רביעי) מועצת יש"ע, המבוסס על נתוני ועדת הבחירות המרכזית.

הנתונים מצביעים גם על עלייה בהשתתפות הבוחרים באזור בהשוואה לבחירות הקודמות, אז עמד שיעור ההצבעה על 75.3%. מדובר בגידול של כמעט שלושה אחוזים.

במועצה מדגישים כי מדובר בתמונת מצב חלקית. הנתונים אינם כוללים את הצבעותיהם של תושבי האזור המשרתים בצה"ל בשירות סדיר או במילואים, ולכן אינם משקפים את מלוא דפוסי ההצבעה של תושבי יהודה ושומרון.

מבחינת התפלגות הקולות, מפלגת הציונות הדתית היא הגדולה ביותר באזור, עם 24.28% מהקולות הכשרים, שהם 54,771 קולות. אחריה נמצאת יהדות התורה עם 20.94% ו-47,222 קולות, ובמקום השלישי הליכוד עם 16.14% ו-36,394 קולות.

עוצמה יהודית זכתה ב-9.48% מהקולות, שהם 21,386 מצביעים, וש"ס קיבלה 8.41%, שהם 18,968 קולות. יחד זכו חמש המפלגות הללו ל-79.25% מהקולות הכשרים באזור.

מבין המפלגות הנוספות, רשימת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט קיבלה 5.32% מהקולות, שהם 11,995 מצביעים, ואילו רשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד זכתה ב-4.44%, שהם 10,007 קולות.

מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר קיבלה 3.12% מהקולות ביהודה ושומרון, שהם 7,030 מצביעים. ישראל ביתנו זכתה ב-2.58%, רשימת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל קיבלה 2.15%, הדמוקרטים זכו ב-1.06% ונעם לישראל ב-0.80%. יתר הרשימות קיבלו יחד כ-1.28% מהקולות.

בבחינת שיעורי ההצבעה ביישובים השונים בולט בית חוגלה שבמועצה האזורית מגילות שבו הצביעו 92.47% מבעלי זכות הבחירה. אחריו נמצאים עשהאל שבהר חברון עם 90.24%, רחלים שבשומרון עם 86.27%, אביגיל שבהר חברון עם 85.44% וברוכין שבשומרון עם 85.13%.

בקרב המועצות המקומיות מובילה אלקנה, שבה הגיע שיעור ההצבעה ל-82.16%. בבית אל הצביעו 80.01%, בגבעת זאב 79.75%, באורנית 79.23% ובקדומים 78.91%.

גם בערים ביהודה ושומרון נרשמו הבדלים משמעותיים בשיעורי ההשתתפות. במודיעין עילית הצביעו 84.08% מבעלי זכות הבחירה, ובביתר עילית 80.66%. במעלה אדומים עמד שיעור ההצבעה על 73.27%, ובאריאל על 67.45%.

הפילוח מאפשר לזהות גם את מוקדי התמיכה הבולטים של כל מפלגה, ביישובים שבהם יותר מ-400 בעלי זכות בחירה.

הציונות הדתית רשמה את שיעור התמיכה הגבוה ביותר שלה ברחלים, שם קיבלה 80.17% מהקולות. הליכוד הגיע לשיא התמיכה שלו בקידר, עם 49.19%, ואילו יהדות התורה זכתה ב-76.55% מהקולות במודיעין עילית. ש"ס רשמה את שיעור התמיכה הגבוה ביותר בתל ציון, עם 53.70%, ועוצמה יהודית בלטה ביצהר, שם קיבלה 27.83% מהקולות.

בקרב רשימות נוספות, "ישר!" בראשות גדי איזנקוט זכתה לשיעור התמיכה הגבוה ביותר בסלעית, עם 39.61%. רשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד הגיעה ל-23.56% בכפר האורנים, ואילו "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר קיבלה 11.94% בכפר אדומים.

ישראל ביתנו רשמה את שיעור התמיכה הגבוה ביותר שלה באריאל, עם 14.42%. רשימת "המילואימניקים והכלכלית" בראשות יועז הנדל הגיעה ל-8.30% בכפר עציון, הדמוקרטים זכו ב-15.67% בהר אדר, ונעם לישראל קיבלה את שיעור התמיכה הגבוה ביותר שלה במודיעין עילית, עם 4.99%.