רבה של צפת, הרב שמואל אליהו, פרסם הודעה חריפה נגד הרשימה המשותפת, בעקבות דיווח שלפיו פעילים במטה הרשימה שרו את השיר "בילאדי בילאדי".

הרב הזכיר כי מדובר בשיר המזוהה עם אש"ף, הכולל לדבריו מסרים המעודדים אלימות ופגיעה בישראל, וקרא שלא לאפשר לרשימה להיות שותפה בשלטון.

"שמעתי כי אתמול שרו במטה הרשימה המשותפת את השיר 'בילאדי בילאדי', 'מולדתי מולדתי'", כתב הרב, והבהיר כי לטענתו אין מדובר בהמנון המצרי המוכר, הנפתח במילים דומות, אלא בשיר אחר המזוהה עם ה"ארגון לשחרור פלסטין".

להודעתו צירף הרב תרגום לעברית של מילות השיר שאליו התייחס. על פי התרגום שהציג, השיר כולל אזכורים של חומרי נפץ, מאבק מזוין והרס ומוות לישראל. הוא הדגיש כי תוכן השיר מבטא שאיפות לפגיעה במדינת ישראל ובאזרחיה. בעקבות זאת קרא להעמיד לדין את מי שלדבריו שרים בשבח מעשים מסוג זה.

הדברים נאמרו על רקע הדיון הפוליטי בהרכב הממשלה הבאה ובאפשרות לשיתוף הרשימה המשותפת בשלטון. הרב אליהו הביע התנגדות נחרצת לאפשרות הזאת, וקשר בין תוכן השיר, כפי שהוא מפרש אותו, לבין עמדתו בנוגע למקומה של הרשימה בממשלה.

את הודעתו חתם בקביעה: "בוודאי שאסור לתת להם שלטון או חלק ממנו".