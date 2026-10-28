המשפטן פרופ' יובל אלבשן מתח היום (רביעי) ביקורת חריפה על מצביעי השמאל בשל זעמם על ערים שנפגעו במלחמה ועדיין נרשם בהם רוב יחסי שהצביע לליכוד ולגוש הימין.

אלבשן שיתף התבטאות שפורסמה ברשת X על ידי אדם המזוהה עם השמאל, שבה נכתב: "קריית שמונה יכולה להיחרב עד היסוד מבחינתי". הדברים נכתבו על רקע התמיכה הנרחבת בליכוד בקרב תושבי העיר.

בתגובה לפרסום טען אלבשן לדו-פרצופיות מצד השמאל. "כשתושבי קריית שמונה מצביעים לנתניהו אחרי חורבן השבעה באוקטובר, הם יגחכו בהתנשאות, יאבחנו 'הצבעה שבטית פרימיטיבית' או תסמונת של 'אישה מוכה' וינתקו מגע - אבל כשתושבי בארי נצמדים למפלגה שחותרת לברית עם אוסאמה סעדי - שרק אתמול חגג בנאום ניצחון כנציגה הגאה של עזה האצילית ושל מחבליה הכלואים - הם ישתחוו בפני בחירה 'רציונלית וערכית'", כתב אלבשן.

בהמשך טען כי ההבדל באופן שבו נשפטות הבחירות הפוליטיות אינו נובע בהכרח מתוכן ההצבעה, אלא מזהותם של המצביעים ומהמחנה שאליו הם משתייכים. "ההבדל אינו בהיגיון, אלא בזהות".

אלבשן חתם את דבריו באזהרה מפני הפיכת מחלוקת פוליטית לבסיס ליחס מפלה כלפי קבוצות באוכלוסייה. "ככה זה: הגזענות לא ממתינה לזעם כדי להיוולד, היא פשוט מנצלת אותו כדי לצאת לחופשי".