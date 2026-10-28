מפגש שגרתי במהלך טיסה פרטית מניו יורק לטורונטו שבקנדה הוביל לאירוע מרגש על מסלול הנחיתה: טייס המטוס, שהתברר כיהודי שלא ציין מעולם את הגיעו למצוות, הניח תפילין לראשונה בחייו.

האירוע התרחש במהלך נסיעתו של חתן פרס ישראל ורב העיר מגדל העמק, הרב יצחק דוד גרוסמן, שעשה את דרכו לארה"ב ולקנדה במסגרת פעילות גיוס משאבים עבור מוסדות החינוך והרווחה "מגדל אור". במהלך הטיסה יצא טייס המטוס הפרטי מתא הטייס כדי לברך את הנוסעים לשלום.

במהלך השיחה עימו, פנה אליו הרב גרוסמן ושאל לזהותו. הטייס אישר כי הוא יהודי, אך ציין כי לא חגג בר מצווה בעברו וכי אינו מקיים אורח חיים דתי.

בעקבות הגילוי, החליטו הרב גרוסמן ונכדו, הרב דוב בעריש הניג, לארגן לטייס טקס בר מצווה מאולתר. עם נחיתת המטוס בקנדה, נערך לטייס טקס הנחת תפילין קצר למרגלות המטוס, בליווי חגיגה מצומצמת של הנוסעים על המסלול.