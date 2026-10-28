פעילות כוחות צה"ל בחטיבת שומרון

כוחות צה"ל ומג"ב איו"ש השלימו מבצע ממוקד לסיכול טרור במרחב חטיבת שומרון, שבמהלכו נעצרו שמונה מבוקשים, נהרסו שני בתי מחבלים ו-12 אנדרטאות להנצחת מחבלים, ונתפסו אמצעי לחימה. המבצע נמשך 72 שעות וכלל פעילות בשמונה כפרים פלסטיניים ובעיר שכם.

במסגרת הפעילות סרקו הכוחות כ-300 מוקדים, במטרה לאתר מבוקשים, אמצעי לחימה ותשתיות טרור.

הבוקר (רביעי) פעלו לוחמי חטיבת שומרון ויחידת יהל"ם בכפר ביתא, שם הרסו את בתיהם של זכריה מחמד עבד דאוד ואבראהים עבד אלכרים עבד דאוד.

על פי צה"ל, השניים ביצעו במהלך השנים 2024 ו-2025 שלושה פיגועים באמצעות מטעני נפץ. בשניים מהפיגועים נפצעו אנשי כוחות הביטחון.

פעילות נוספת התמקדה בכפר יאציד, שבו ביצעו כוחות מיוחדים מעצרים של חשודים במעורבות בטרור ובסחר באמצעי לחימה.

לוחמי יחידת דובדבן עצרו בכפר, בהכוונת שב"כ, חשוד שלפי צה"ל עסק בסחר במטענים ובאמצעי לחימה ובהעברתם לחוליית טרור.

באותו כפר פעלו גם לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב איו"ש, שעצרו מבוקש נוסף. על פי הודעת הצבא, החשוד עסק בייצור מטעני חבלה וכלי נשק, בסחר באמצעי לחימה ובתכנון פיגוע.

לצד המעצרים והריסת בתי המחבלים, פעלו כוחות הביטחון להסרת אנדרטאות שלפי צה"ל הוקמו להנצחת מחבלים המעורבים בפיגועים ומשמשות להסתה לטרור.

במסגרת פעילות זו נהרסו 12 אנדרטאות ברחבי הגזרה. בצה"ל ציינו כי ההריסות בוצעו כחלק מהמאבק המתמשך בהסתה לטרור ובהתאם לתוכניות עבודה שאושרו מראש. במהלך הסריקות איתרו הכוחות והחרימו גם אמצעי לחימה, ובהם נשק ציד, אקדח ותחמושת.