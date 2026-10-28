קטטה המונית פרצה הבוקר (רביעי) בין לוחמי חטיבת גבעתי ללוחמי חטיבת הצנחנים במכון וינגייט, במהלך אליפות צה"ל בכושר קרבי.

העימות החל בעקבות תוצאותיו של קרב מגע בין לוחמים משתי החטיבות, והתפתח בתוך זמן קצר לאירוע אלים שבו השתתפו עשרות חיילים.

התקרית החלה לאחר שלוחם מחטיבת גבעתי הפסיד ללוחם מחטיבת הצנחנים בתחרות קרב מגע. ויכוח שהתפתח בעקבות ההפסד הסלים במהירות, ולוחמים נוספים משתי החטיבות הצטרפו לעימות.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראים חיילים מכים זה את זה, בעוד קצינים שנכחו במקום מנסים להפריד בין המעורבים ולהפסיק את האלימות. הקצינים נאלצו להתערב פיזית ולהפעיל כוח כדי להשתלט על האירוע. לאחר מספר דקות פוזרה ההתקהלות והעימות הסתיים.

בעקבות התקרית נפתח בצה"ל תחקיר לבירור נסיבות העימות וההתנהלות במהלך האירוע.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "מדובר באירוע חמור שטופל באופן מיידי וההתקהלות פוזרה תוך מספר דקות. לא הוכה אף קצין בכיר".