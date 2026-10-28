ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי למקד את מאמציו הראשונים להרכבת הממשלה הבאה בשיקום היחסים בתוך גוש הימין ובאיחוד מרכיביו, ורק לאחר מכן לפנות למפלגות שמחוץ לגוש, כך מעריך פרשן חדשות 12 עמית סגל, שהתייחס לאפשרויות הקואליציוניות בעקבות הבחירות לכנסת ה-26.

לדברי סגל, המשימה הראשונה של נתניהו תהיה להתמודד עם המתחים הפנימיים בגוש, שהתקרב לדבריו לפירוק בתקופה שקדמה לבחירות. אחד האתגרים המרכזיים יהיה המצב ביהדות התורה, שהתפצלה לשלוש מפלגות שונות.

"נתניהו יתחיל בגוש שלו. הרי הגוש שלו היה על סף פירוק. כעת דרוש חיבור", אמר סגל. "הבעיה הקשה שלו היא יהדות התורה שהתפרקה לשלוש מפלגות שונות. האסטרטגיה שלו היא קודם כל ללכד את הגוש".

להערכתו, רק לאחר שישלים את המהלך הפנימי ינסה נתניהו להרחיב את בסיס התמיכה בממשלתו באמצעות שיתוף פעולה עם גורמים פוליטיים נוספים.

סגל סבור כי בשונה מניסיונות קודמים לצרף חברי כנסת בודדים ממפלגות אחרות, הפעם עשוי נתניהו לפעול לגיוס שותפים פוליטיים רחבים יותר.

"אחרי שנתניהו ישלים את זה הוא יתפנה לצוד שותפים אפשריים בצד השני", העריך. לדבריו, "אני חושד שלא מדובר בציד עריקים כמו סילמן ולכן מדובר על לקנות אותם בחתיכות".

בהתייחסו לאפשרויות העומדות בפני נתניהו, סגל הזכיר את גדי איזנקוט, אך העריך כי מבחינה אידיאולוגית הוא קרוב יותר לנפתלי בנט ולאביגדור ליברמן.

"לכאורה יותר קל עם איזנקוט אבל אני חושב שברמה האידיאולוגית הוא יותר קרוב לבנט וליברמן", אמר.

סגל התייחס גם לרקע הפוליטי של בנט וליברמן, וציין כי השניים התרחקו מגוש הימין בתקופות שונות, בין היתר בשל מעמדו של נתניהו כמנהיג המחנה.

לדבריו, האפשרות לשיתוף פעולה מחודש עשויה להיות תלויה במעמד שיוצע להם במסגרת הממשלה הבאה.

"אם הם יצאו מנקודת הנחה שהם נכנסים בדלת הראשית אל צמרת המדינה זה יכול לעבוד", העריך.

עם זאת, סגל הצביע על קשיים פוליטיים שעלולים לעמוד בפני מהלך כזה. "לשניהם יש משקולת - לבנט יש את לפיד וליברמן האשים רק אתמול את נתניהו בבגידה. למרות זאת הכל אפשרי".