יממה לאחר הבחירות לכנסת ה-26, ובעוד ספירת הקולות נמשכת, מתחיל המרוץ הפוליטי להרכבת הממשלה הבאה. לצד המגעים הצפויים בין ראשי המפלגות, חוק יסוד: הממשלה קובע את השלבים ואת לוחות הזמנים שבמסגרתם יידרשו הנשיא והמועמדים לראשות הממשלה לפעול.

השלב הראשון הוא השלמת ספירת הקולות ופרסום התוצאות הרשמיות של הבחירות. לוועדת הבחירות המרכזית עומדים שבעה ימים מיום הבחירות לפרסום התוצאות, לאחר השלמת ספירת הקולות, לרבות המעטפות הכפולות, ובדיקת הנתונים.

לאחר פרסום התוצאות יחל השלב הבא: ההתייעצויות בבית הנשיא. לנשיא המדינה יצחק הרצוג עומדים שבעה ימים לקיום ההתייעצויות עם נציגי הסיעות שנבחרו לכנסת, שבמהלכן ימליצו על המועמד שלדעתן יש להטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה.

בתום ההתייעצויות יטיל הנשיא את המשימה על אחד מחברי הכנסת שהסכים לקבלה. הנשיא אינו מחויב להטיל את התפקיד דווקא על ראש המפלגה הגדולה ביותר, אלא רשאי לבחור במועמד שלהערכתו יש לו הסיכוי הטוב ביותר להקים ממשלה שתזכה לאמון הכנסת.

מרגע קבלת המנדט יעמדו לרשות המועמד 28 ימים להרכבת הממשלה. במהלך תקופה זו הוא יידרש לנהל משא ומתן קואליציוני, להגיע להסכמות עם השותפות האפשריות ולגבש ממשלה שתוכל לזכות באמון הכנסת.

אם לא יצליח להשלים את המשימה בתוך 28 ימים, רשאי הנשיא להאריך את התקופה ב-14 ימים נוספים לכל היותר. המשמעות היא שהמועמד הראשון עשוי לקבל בסך הכול 42 ימים להקמת ממשלה.

אם גם בתום התקופה הזאת לא תורכב ממשלה, יעמדו בפני הנשיא שתי אפשרויות: להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר שהסכים לכך, או להודיע ליושב ראש הכנסת כי אינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה.

במקרה שהנשיא יבחר במועמד שני, יעמדו לרשותו 28 ימים נוספים להרכבת הממשלה, ללא אפשרות להארכה.

אם גם המועמד השני ייכשל, או שהנשיא יודיע כי אינו רואה אפשרות להרכבת ממשלה, תיפתח תקופה של 21 ימים שבה יוכלו לפחות 61 חברי כנסת לבקש בכתב להטיל את המשימה על חבר כנסת מסוים שהסכים לכך.

אם תוגש בקשה כזאת, יעמדו לרשות המועמד 14 ימים נוספים להרכבת ממשלה. אם לא תוגש בקשה במועד, או אם המועמד האחרון ייכשל, הכנסת תתפזר וישראל תלך לבחירות נוספות.

לוח הזמנים החוקי מעניק למערכת הפוליטית כמה הזדמנויות להגיע להסכמות, אך לנוכח תוצאות הבחירות והקושי המסתמן בגיבוש רוב קואליציוני, השאלה המרכזית כבר אינה רק על מי יטיל הנשיא את מלאכת הרכבת הממשלה, אלא האם יצליח אחד המועמדים לגבש קואליציה שתמנע מישראל מערכת בחירות נוספת.