איש עסקים ישראלי בשנות ה-40 לחייו נמצא ללא רוח חיים בתא שירותים במסעדה באדיס אבבה, בירת אתיופיה.

נסיבות מותו עדיין אינן ברורות, ואחד מכיווני הבדיקה הוא חשד להרעלה. משרד החוץ ושגרירות ישראל באתיופיה נמצאים בקשר עם משפחתו ופועלים להשבת גופתו לישראל.

על פי הפרטים שפורסמו, הישראלי, שעסק בפעילות עסקית באתיופיה, הגיע למסעדה לצורך בילוי. בשלב מסוים קם ממקומו ונכנס לשירותים, אולם לאחר שהתעכב ולא שב, החלו לחפש אחריו.

במהלך החיפושים אותרה גופתו בתוך אחד מתאי השירותים במסעדה.

הנסיבות שהובילו למותו טרם התבררו. האפשרות שהישראלי הורעל נבחנת בין היתר לנוכח המידע שלפיו היה אדם בריא, אולם בשלב זה אין קביעה באשר לסיבת המוות.

בישראל נעשים מאמצים להעביר את גופתו ארצה, וככל הנראה יהיה צורך לבצע נתיחה כדי לקבוע את נסיבות הפטירה.

זה אינו המקרה הראשון השנה של ישראלי שהלך לעולמו באתיופיה. בחודש מרץ נפטר במדינה מולו ברהייה, בן 51 מבאר שבע ואב לחמישה ילדים, לאחר שנתקע בה בעקבות המצב הביטחוני. מותו אירע 48 שעות לפני שטיסת חילוץ של חברת ישראייר הייתה אמורה להשיבו לישראל.