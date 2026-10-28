בגוש האופוזיציה בוחנים אפשרות למנות את יאיר לפיד ליושב ראש הכנסת בעוד כשבועיים, במסגרת מהלך להחלפתו של יו"ר הכנסת המכהן, אמיר אוחנה, כך פורסם הערב (רביעי) בכאן חדשות.

לפיד, הנחשב לאחד מבכירי גוש מתנגדי נתניהו, משובץ במקום השני ברשימת "ביחד" בראשות נפתלי בנט. אף שהוא נמנה עם הדמויות המרכזיות בגוש, הוא אינו מתמודד על תפקיד ראש הממשלה, ובקרב השותפים נבחנת האפשרות למנותו לתפקיד יו"ר הכנסת.

על פי הדיווח, לפיד נהנה מיחסים טובים עם מרבית השותפים בגוש האופוזיציה, נתון שעשוי להקל על גיבוש הסכמה סביב מועמדותו. עם זאת, טרם התקבלה החלטה סופית, ובמקביל נבחנים מועמדים נוספים.

בין השמות שעלו נמצאים חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, אלעזר שטרן ואורית פרקש ממפלגת "ישר", וכן אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים.

אחת הסוגיות הנבחנות במסגרת המהלך היא האפשרות להשיג את תמיכת המפלגות הערביות בהחלפתו של אוחנה. בגוש מתנגדי נתניהו מעריכים כי הדרישות שיעלו המפלגות הערביות בתמורה לתמיכתן יהיו בעיקרן הצהרתיות, ולכן סבורים כי ניתן יהיה לקדם את המהלך בזמן הקרוב.

על פי התוכנית הנבחנת, החלפת יו"ר הכנסת תהיה השלב הראשון בסדרת מהלכים פרלמנטריים שיבקשו לקדם בגוש האופוזיציה.

לאחר מכן מתכוונים בגוש לדון בקידום הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדלי 7 באוקטובר, וכן בביטולם של חוקי הרפורמה המשפטית.