גורמים בתוך המפלגה קוראים להדיח את היו"ר אריה דרעי ולערוך שינויים בהנהגה, לאחר שעל פי התוצאות שהתקבלו עד כה ירדה ש"ס לשבעה מנדטים בלבד, לעומת 11 מנדטים בבחירות 2022.

בכאן חדשות דווח כי הירידה של ארבעה מנדטים מעוררת ביקורת פנימית על ניהול מערכת הבחירות ועל ההחלטות שהתקבלו לאורך הקמפיין. בין הגורמים המבקרים את דרעי יש מי שסבורים כי המפלגה שגתה בזיהוי האיום המרכזי על כוחה האלקטורלי, והפנתה את מאמציה לכיוון הלא נכון.

לפי הדיווח, במפלגה העריכו כי איתמר בן גביר ועוצמה יהודית הם הגורמים המרכזיים שעלולים למשוך מצביעים מש"ס. כעת נשמעת הטענה כי האיום המשמעותי הגיע דווקא מבנימין נתניהו ומהליכוד, וכי ההיערכות המפלגתית לא נתנה לכך מענה מתאים.

מוקד ביקורת נוסף נוגע לחלוקת המשאבים ותשומת הלב במהלך הקמפיין. גורמים בש"ס טוענים כי המפלגה התמקדה יתר על המידה בניסיון לגייס תמיכה בפריפריה ובקרב הציבור המסורתי, בעוד שקהל הבוחרים החרדי, הנחשב לבסיס התמיכה שלה, לא זכה להתייחסות מספקת.

על רקע הדברים נשמעות במפלגה קריאות לשינוי בהנהגה, אך גם בקרב המבקרים אין ציפייה רבה לכך שהמהלך ייצא לפועל. אחד הגורמים הסביר את הקושי באמירה: "דרעי הוא שליט יחיד".

הביקורת על תוצאות הבחירות הגיעה גם להנהגה הרבנית של ש"ס. זקן מועצת חכמי התורה של המפלגה, הרב משה מאיה, ביקש לשוחח היום עם דרעי כדי לברר את הנסיבות שהובילו לכישלון בבחירות. לפי הדיווח, דרעי סירב לקיים את השיחה עם הרב מאיה.