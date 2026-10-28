יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מציב שני תנאים ברורים לקראת המגעים להרכבת הממשלה הבאה: הוא לא יצטרף לממשלה בראשות בנימין נתניהו, ולא יהיה שותף להקמת ממשלה הנשענת על תמיכת המפלגות הערביות.

בחדשות 12 דווח כי ליברמן אינו מנהל בשלב זה מגעים עם שותפיו לגוש מתנגדי נתניהו. ביום שלאחר הבחירות הוא ניתק קשר מנפתלי בנט וגדי איזנקוט ולא השיב לשיחות הטלפון המגיעות אליו מצד גורמים בגוש.

לפי הפרסום, ליברמן מעדיף שאם אחד מראשי גוש האופוזיציה יבחר להצטרף לנתניהו, יהיה זה גדי איזנקוט ולא הוא עצמו.

לצד סירובו להצטרף לנתניהו, ליברמן אינו רואה בשלב זה אפשרות מעשית להחליף את יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בהרכב הפוליטי שנוצר בעקבות הבחירות, אף שהאפשרות הזאת נבחנת בקרב גורמים אחרים בגוש האופוזיציה.

לנוכח התנאים שהציב לעצמו בנוגע לשיתוף פעולה עם נתניהו ועם המפלגות הערביות, ליברמן בוחר בשלב הנוכחי להמתין ולא להתחייב למהלך פוליטי חדש.