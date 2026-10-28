הפועל עולה. השבוע הכפול של מפעל הכדורסל היוקרתי ביותר באירופה, מפעל היורוליג התחיל הערב (רביעי) ברגל ימין עבור הפועל ת"א כשזו הביסה את אנדאולו אפס הטורקית בתוצאה 88:118.

הפועל, לה זו עונה שניה במפעל היורוליג היוקרתי, לאחר עונה מוצלחת אשתקד בזכותה קיבלה כרטיס לעונה נוספת במפעל היורוליג היוקרתי, הגיעה למשחק הערב עם רצון להוכיח כי הנפילה בליגת העל הישראלית בכדורסל בתחילת השבוע שם הפסידה להפועל ירושלים, הייתה רק מעידה חד פעמית ותו לא.

וכך זה היה נראה.

אחרי שקלעה 60 נקודות בלבד במשחק הליגה האחרון מול ירושלים, הערב קלעה הפועל 3 נקודות יותר במחצית אחת בלבד, כאשר ברבע השני לבדו התפוצצה עם 8:30 על הטורקים.

עם 18 שלשות שצלפו במעל 50% מחוץ לקשת השלוש ותצוגת תכלית של אנטוניו בלייקני שסיים את המשחק עם 35 נקודות במה שמהווה עבורו שיא קריירה חדש במפעל היורוליג היוקרתי, קלעה הפועל לא פחות מ-118 נקודות, מה שמהווה עבורה שיא מועדון במשחק יורוליג.

כשגם בהגנה הדברים עבדו זה נגמר בניצחונה הגבוה ביותר בהופעותיה ביורוליג, ניצחון רביעי ברציפות בזירה האירופית עם 88:118 על אלופת אירופה לשעבר אנאדולו אפס הטורקית.

הפועל עולה למקום השלישי בטבלת היורוליג כשהיא כבר עם מאזן של 6 ניצחונות לעומת 2 הפסדים בלבד.