האין זה דבר מדהים? אזרחי ישראל ומנהיגיה מתעוררים בבוקר שאחרי הבחירות ושואלים את עצמם: מה בעצם קרה כאן? מה משמעות התוצאות? למישהו יש מושג מה הן אומרות? כיצד ייתכן שהעם החכם בעולם בחר לעצמו את שיטת הבחירות הטיפשית בעולם? אחת לארבע שנים, לפחות לכתחילה, אנחנו הולכים לקלפיות, אבל ביום שאחרי הבחירות לאיש מאיתנו אין מושג מי ינהיג את המדינה, מי יהיה ראש הממשלה ולאן ינוע השלטון. חיוני שכנסת ישראל תשנה את שיטת הבחירות כך שיתקיימו שני תנאים פשוטים: ביום שאחרי הבחירות יהיה ברור מי מרכיב את הממשלה, ויהיה ברור שהממשלה הנבחרת תכהן ארבע שנים ולא ניתן יהיה להפילה באמצע הקדנציה. זהו תיקון הכרחי לטווח הבינוני. את שיטת הבחירות נתקן מחר, אבל את המדינה צריך להנהיג היום.

ביום הזה, שבו משמעות תוצאות הבחירות עדיין אינה ברורה, אנחנו חייבים להקשיב להן לעומק. הפנטזיות של שני הצדדים לא התממשו, לא ביחס לעצמם ולא ביחס ליריביהם. האפשרות של שיתוק פוליטי ניצבת לפתחנו. אבל שיתוק בשעה הזאת - המשך דשדושה של ממשלת מעבר או הידרדרות לבחירות נוספות - כאשר אנחנו נתונים בחזיתות מלחמה, בבידוד בינלאומי ובשסע חברתי עמוק, אינו פחות מאיום קיומי על עם ישראל ומדינת ישראל. לכן את אפשרות השיתוק חייבים להסיר מן השולחן.

מה מלמדות אותנו התוצאות המסתמנות? גוש השינוי אינו יכול להקים ממשלה בכוחות עצמו. ממשלה שתקום על בסיס כ־48-49 מנדטים ובתמיכת הרשימה המשותפת עלולה להיות סופו של גוש השינוי ככוח פוליטי משמעותי. עם זאת, הגוש יכול למנוע מבנימין נתניהו להקים ממשלה. נתניהו מצידו זקוק לשותפים חדשים, וגם עמדתה של ארצות הברית ביחס להרכב הממשלה הבאה היא שיקול מדיני משמעותי.

יש רגעים היסטוריים שבהם נדרשות גדלות מנהיגותית, אחריות ובגרות, כדי לחשוב הרבה מעבר לתוכניות המקוריות, מעבר למה שדמיינו המנהיגים ואפילו מעבר למה שהבטיחו לבוחריהם. הרגע הזה הגיע. הגדלות הזאת נדרשת עכשיו הן ממנהיגי הימין והן ממנהיגי גוש השינוי.

רק ממשלת ריפוי לאומית - ואני אומר בכוונה ריפוי ולא אחדות, מפני שהמונח אחדות אינו מתאים כאן - תוכל להוציא אותנו מן המנהרה שבה אנחנו נמצאים אל אור גדול. ממשלה שתאמר לעם ישראל: אנחנו מסוגלים לשתף פעולה, אנחנו מסוגלים ללכת יחד. ממשלה שתציב אגרוף ברזל מול אויבינו, ותעמיד אחדות יהודית, מוסרית וערכית מול האנטישמיות הגואה בעולם.

לשם כך נדרשים שני הצדדים למעשה מנהיגותי אמיץ. מפלגות הימין צריכות לפנות בענווה ובאדיבות למפלגות גוש השינוי ולומר להן: אנחנו מזמינים אתכם לחלוק איתנו את ההנהגה בשותפות אמיתית. נמצא יחד את הדרך לקדם את הערכים שבהם אנחנו מאמינים. כל צד יצטרך לוותר מעט, אבל הרווח המשותף יהיה גדול הרבה יותר. ומנגד, מנהיגי גוש השינוי, שעשו מאמץ אדיר כדי לנצח בבחירות, אך המציאות טפחה על פניהם, חייבים לפעול על פי עקרון המציאות ועל פי אמנות האפשרי, שהיא יסודה של כל מנהיגות פוליטית. זה מה שיש. להנהיג לבד אי אפשר. עליהם לומר: אנחנו מוכנים ללכת יחד.

קווי המתאר של השותפות הזאת יכולים להיות מוסכמים מראש. אין צורך לפתור את כל המחלוקות האידאולוגיות. יש סדר יום לאומי רחב וחיוני שאפשר לבנות עליו ממשלה:

ראשית, מאבק משותף עם ארצות הברית נגד תוכנית הגרעין האיראנית ונגד המשטר האיראני.

שנית, התקדמות נחושה לסילוק חמאס מעזה ולפירוק הנשק בלבנון, לצד גיבוש פתרון קבע ברצועת עזה והסכם שלום פרגמטי עם ממשלת לבנון.

שלישית, הרחבת הסכמי אברהם במתווה של הנשיא טראמפ, תוך חתירה להסכמים עם סעודיה ועם מדינות נוספות.

רביעית, התמודדות עם העוינות הבינלאומית כלפי ישראל וחזרה לדיפלומטיה נורמלית. חיזוק הקשרים עם מדינות אירופה שלא עברו השתלטות אסלאמית־פרוגרסיבית, וחיזוק בסיסי התמיכה שלנו בארצות הברית, כדי להבטיח את המשך הידידות והתמיכה של ידידתנו הגדולה.

חמישית, המשך האחיזה בארץ ישראל וההתיישבות בה - בגליל, בנגב וביהודה ושומרון - תוך הימנעות מפעולות בלתי חוקיות, מאבק באלימות בשומרון והסדרת ההתיישבות במקום שבו הדבר נדרש. יש לפעול בתבונה גם בסוגיית חוות הבודדים והגבעות, כדי שלא להיקלע לעימות בינלאומי שלא נוכל להיחלץ ממנו.

שישית, פעולה משותפת עם העם היהודי בתפוצות לקליטת מאות אלפי עולים, ואולי אף מיליונים, שיבקשו להימלט מן האנטישמיות הגואה. נדרשת התארגנות יהודית בינלאומית רחבה, שתהפוך את המשבר להזדמנות היסטורית לחיזוקה של מדינת ישראל ולהכפלת כוחה.

שביעית, הסדרה מוסכמת של הסוגיות המשפטיות והחוקתיות. יש לחוקק חוק יסוד שיגדיר מהו חוק יסוד וכיצד מחוקקים אותו, ברוב רחב של 70-80 חברי כנסת; שיגדיר את סמכויות בית המשפט העליון, ובכללן ההבחנה בין ביקורת שיפוטית על חוקים רגילים לבין אי־ביטולם של חוקי יסוד; ושיקבע מנגנון למינוי שופטים שיבטיח איזון בין שופטים שמרנים לבין בעלי תפיסות אחרות. ובכל השאר - לא נתעסק כעת.

ושמינית, וזה יכול להיות הישג היסטורי, הסדר חדש מול החברה החרדית המבוסס על העקרון הפשוט: אין מעצרים ואין כספים, אלא אם תהיה שותפות בגיוס ובלחימה. הממשלה הזו לא תהיה תלויה בחרדים, והיא תוכל להזמין אותם באדיבות להצטרף לברית הישראלית, אך בלי לוותר על שותפות אמיתית.

זהו סדר יום לאומי רחב שאפשר לבנות סביבו שותפות שלטונית. אין צורך בהסכמה על הכול. צריך להסכים על מה שחיוני עכשיו, ולהניח בצד את המחלוקות שאינן מחייבות הכרעה מיידית.

ועדיין, שתי בעיות גדולות ניצבות בדרך להקמת ממשלה כזאת, ואינני מתכוון להתעלם מהן.

הבעיה הראשונה היא בנימין נתניהו עצמו, ראש ממשלה הנערץ על חלק מן הציבור ושנוא על חלק אחר. אי אפשר להתעלם מן הבעיה הזאת, אבל גם אליה צריך לגשת מתוך ריאליזם פוליטי. הפתרון מחייב הבנה של האפשרויות הקיימות עכשיו וקידום מהלכים ברמה של נשיא המדינה, ואולי גם של נשיא ארצות הברית. מעבר לכך אינני רוצה לפרט. יש דברים שהשיח החשאי יפה להם.

הבעיה השנייה היא ההבטחות המפורשות שנתנו מנהיגי גוש השינוי, שלא יקימו בשום אופן ממשלה עם נתניהו.

ובכן, בהלכה יש מוסד מופלא שנקרא התרת נדרים. אדם נודר נדר מתוך הנחות מסוימות על המציאות, ולאחר מכן מתברר לו שהמציאות שונה לחלוטין מכפי שחשב. הוא הולך אל החכם, והחכם מוצא לו פתח להתרת הנדר. אחת הדרכים היא לברר: אילו ידעת בשעה שנדרת שכך יתגלגלו הדברים, האם היית נודר? אם מתברר שהנדר נשען על הנחות שהתבדו, עשוי להימצא פתח להתרתו. אין פירוש הדבר שהתחייבויות אינן חשובות. להפך. דווקא משום שהן חשובות כל כך, נדרש הליך רציני ואחראי כדי להשתחרר מהן כאשר הנסיבות השתנו באופן מהותי.

אני פונה מכאן אל מנהיגי גוש השינוי אביגדור ליברמן, נפתלי בנט, גדי איזנקוט וחבריהם: צריך את כולכם יחד. איש מכם אינו צריך לפעול לבדו, ואיש אינו צריך לחשוש שחברו ינצל את המצב כדי להרוויח על חשבונו. הכוח המשותף שלכם עצום, למעלה מארבעים מנדטים. עליכם לפעול יחד, מתוך אחריות משותפת.

אני מציע להקים ועדת חכמים, המורכבת ממנהיגות ערכית ואזרחית, שתתיר לכם את הנדרים. ואני מציע לה את הפתח: אילו ידעתם מראש שתוצאות הבחירות יעמידו את מדינת ישראל בפני סכנת שיתוק פוליטי ממושך, האם הייתם מתחייבים שלא לשבת בממשלה משותפת בשום תנאי? עם ישראל ומדינת ישראל נמצאים במצב של פיקוח נפש. הם זקוקים לכוח שלכם, ואסור לכם לאפשר לשיתוק הפוליטי להימשך ולהחמיר. גם אינכם רשאים, לשיטתכם שלכם, לאפשר לממשלת ימין מלא־מלא, שהתנגדתם לה כל כך, להמשיך ולמשול רק מפני שאתם כבולים להבטחותיכם הקודמות.

כדי למנוע את שתי האפשרויות האלה תצטרכו לפעול אחרת מכפי שחשבתם, מכפי שדמיינתם, ואפילו מכפי שהבטחתם.

אני מאמין שהתרת הנדרים הזאת, אם תיעשה בדרך הנכונה, תיחשב למעשה מנהיגותי מן הדרגה הראשונה. עם ישראל ידע להעריך גדלות מנהיגותית כזאת. פיקוח נפש דוחה כמעט את כל איסורי התורה; בוודאי שאין להעמיד הבטחות פוליטיות מוקדמות מעל הצורך להציל את המדינה משיתוק מסוכן.

אני מבקש להפנות מכאן קריאה גדולה לכל המנהיגים הפוליטיים, לכל המנהיגים הרוחניים, לעיתונאים ולמשפיעני דעת הקהל: גם אם לא חשבתם כך קודם, גם אם תכננתם תוכניות אחרות, הניחו להן כעת. עזבו את הניסיונות להנדס באופן מניפולטיבי לחצים פוליטיים או קואליציות משונות. התאחדו סביב האפשרות לשיתוף פעולה רחב, שיוכל להתמודד עם האתגרים העצומים הניצבים בפני מדינת ישראל ולרפא את השסע בעם:

ממשלת ריפוי לאומית חוצת גושים!