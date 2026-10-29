בסביבתו של ראש הממשלה מקדמים רעיון להקמת ממשלת אחדות עם יו"ר מפלגת "ישר", גדי איזנקוט, אף שהתחייב שלא להצטרף לממשלה בראשות נתניהו.

ב"מעריב" דווח כי על פי התוכנית הנבחנת, נתניהו עשוי להציע לאיזנקוט שותפות רחבה, שתכלול אפשרות לרוטציה בראשות הממשלה והקמת קואליציה ללא המפלגות החרדיות בשלב הראשון. עם זאת, יוזמי המהלך מודים כי עד כה לא התקבל מאיזנקוט כל איתות לנכונות לדון בהצעה.

בקרב הגורמים המקדמים את הרעיון מעריכים כי מצבו הפוליטי של איזנקוט יקשה עליו להמשיך בהתנגדותו לישיבה עם נתניהו.

לטענתם, גוש מתנגדי נתניהו מיצה את פוטנציאל התמיכה שלו בבחירות האחרונות, בין היתר בזכות שיעורי הצבעה גבוהים בחברה הערבית והגעתם של ישראלים מחו"ל במיוחד כדי להצביע.

אותם גורמים סבורים כי בתרחיש של בחירות נוספות יהיה קשה לשחזר את שיעורי ההשתתפות הללו והדבר יסייע לגוש הימין לקבל רוב מובהק הרבה יותר.

לפי אפשרות אחת, תוצע לאיזנקוט רוטציה בראשות הממשלה, שבמסגרתה יכהן נתניהו בשנתיים הראשונות ולאחר מכן יעביר לידיו את התפקיד. בסביבת ראש הממשלה מסבירים כי בתקופה זו יבקש נתניהו להשלים מהלכים מול איראן ולקדם הסכמי שלום אזוריים, עד לסיום כהונתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לפי אפשרות אחרת, נתניהו אינו מעוניין ברוטציה ויעדיף להציע לאיזנקוט תיק בכיר בממשלה.

מרכיב נוסף בתוכנית נוגע להרכב הקואליציה ולסוגיית גיוס החרדים. על פי המתווה שמקדמים גורמים בליכוד, הממשלה תוקם תחילה בהשתתפות איזנקוט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', אך ללא המפלגות החרדיות.

בליכוד מעריכים כי הסדר כזה יאפשר לאיזנקוט להציג הישג בנושא הגיוס, ובמקביל יאפשר למפלגות החרדיות להצטרף לממשלה לאחר השלמת החקיקה.

גוש מתנגדי נתניהו שוללים בשלב זה את האפשרות שאיזנקוט יצטרף לממשלה בראשות ראש הממשלה המכהן.