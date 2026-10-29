סיכון באוויר: סקר חדש של חברת הייעוץ בתחום התעופה "ביינס סימונס" מעלה כי רוב מוחלט של הטייסים חווים במהלך הטיסות שלהם פרקי שינה קצרים או נמנום לא צפוי, כתוצאה מעייפות יתר וחוסר מנוחה מספקת.

הסקר הקיף 7200 טייסים ברחבי 32 מדינות בעולם. התוצאות היו מפתיעות. מעל 75 אחוזים מהטייסים הודו כי חוו במהלך הטיסות שלהם נמנום או שינה קצרה ולא מתוכננת, כתוצאה מעייפות יתר. 39 אחוזים מהטייסים גם טענו כי "הם אינם זוכים למנוחה מספקת על מנוע עייפות יתר", מה שעלול להוביל לסיכון הנוסעים.

חלק גדול מהטייסים, 37.2 אחוזים, אמרו כי הם מדווחים לראשי חברות התעופה כאשר הם עייפים מדי מכדי לטוס. עם זאת, 24.2 אחוזים מהם הודו כי הם מעדיפים לטוס עייפים מאשר לדווח לראשי חברות התעופה.

הממצאים פורסמו על ידי "האיגוד האירופי של צוותי אוויר" (ECA), המייצג למעלה מ-44,000 טייסים ברחבי אירופה. קואן ג'ורג', טייס בכיר וחבר הנהלה ב"איגוד האירופי של צוותי אוויר", אמר כי "כאשר טייסים חוששים מהשלכות על הקריירה שלהם, העייפות נותרת ללא דיווח, והסיכון חוזר אל תוך תא הטייס".

על פי הכללים, על טייסים לקבל לפחות 10 שעות מנוחה רצופות לפני תחילת משמרת טיסה, כולל אפשרות לשמונה שעות שינה ללא הפרעה. טייס החש עייפות יתר מחויב לדווח על כך, וחברות התעופה נדרשות להסיר אותו מהטיסה.