חז"ל קובעים במסכת ברכות (לד ע"ב) שבמקום שבעלי תשובה עומדים אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב. לפעמים, התחושה שאדם כבר סרח ואפילו בצורה משמעותית מונעת ממנו לשוב על עקביו ולבחון את דרכו מחדש.

ר' אבהו מלמד אותנו שדווקא משום הקושי הזה יש לבעל תשובה מעלה גדולה יותר כשהוא מתגבר על כל המניעות הפנימיות והחברתיות ויוצא לדרך חדשה. חוזר למקור צור מחצבתו, לערכים עליהם גדל, לעקרונות אותם העריך ואהב.

יתירה מכך, הרמב"ם בהלכות תשובה (ב, א) קובע כי התשובה מתגלה דווקא כאשר שבים לאותו מקום באותו הזמן עם אותו אירוע שגורם לחטוא ומתגברים על כך כדי שלא לשוב לאותה טעות. זה גילוי אמיתי כי אכן מדובר בתשובה רצינית שיודע תעלומות יכול להעיד עליו שלא ישוב לזה החטא לעולם.

ריבונו של עולם סידר בבחירות האחרונות לשני ראשי מפלגות מצב שבו הם יכולים לשוב בתשובה ולעשות תיקון גדול מאז לפני חמש שנים. שניהם היו במצב בו הם יכלו להקים ממשלה לאומית רחבה ולהוביל את השינויים הכל כך נדרשים במדינה בהתקפיות בשמירה על ביטחון המדינה, בריבוי ההתיישבות והדבקות בארץ ישראל ובתנ"ך, בשינויים במערכת המשפט, בחינוך הציבור הערבי להכרה במדינה היהודית. נושאים שהם עצמם חתומים עליהם ורוצים אותם, בסתר ליבם, בכל מאודיהם.

אז, הם סרבו להצטרף וגררו את מדינת ישראל לבחירות חוזרות ונשנות ואף הגדילו לחטוא ולצרף את אויבי ישראל לממשלה. עכשיו זו הזדמנות חייהם לתקן את אשר עשו אז. לחזור בתשובה! להקים יחד ממשלה לאומית רחבה חיובית שפועלת ועושה טוב לעם ישראל. בטוחני, שהציבור שבעבר הם חטאו לו, כעת יסלח להם שהרי במקום שבעלי תשובה צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד.

גם הציבור, שהצביע להם כעת, יסלח להם שהרי אין ברירה והגענו למבוי סתום, ובמקרה כזה הם הרי הצהירו שטובת המדינה מעל הכל. מה יותר ממשלת ריפוי מממשלת אחדות לאומית במקום ממשלה שמחרימה ציבורים שלמים?!

הכותב הוא רב מחלקת הכשרות הר חברון, רב שכונה במיתר