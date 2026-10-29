מחרוזת ר' שלמה קרליבך - ניגוני נשמה | אברהם בלטי ואהד ון-לואן

יש ניגונים שהזמן אינו יכול להם. ניגונים שחוצים דורות, מחברים לבבות ומצליחים לגעת בנקודות העמוקות ביותר בנפש היהודית.

כאלה הם ניגוניו של שלמה קרליבך שהלך לעולמו בט"ז בחשוון תשנ"ה, אך מורשתו המוזיקלית ממשיכה להדהד בבתי הכנסת, בישיבות, בשולחנות השבת ובכל מקום שבו יהודים מבקשים להתחבר באמצעות הניגון.

לרגל יום פטירתו, חברו אמן הקלרינט אברהם בלטי והקלידן אהד ון-לואן לביצוע אינסטרומנטלי מיוחד ומרגש: מחרוזת של שישה מניגוני הנשמה המזוהים עם ר' שלמה קרליבך, בעיבוד עדין המשלב את קולו החם והעמוק של הקלרינט עם הליווי ההרמוני של הקלידים.

המחרוזת נפתחת בניגון "למען אחי ורעי", וממשיכה דרך "גם כי אלך", "כשושנה בין החוחים", "לולא תורתך" ו"אנא ה'", עד לניגון "אם אשכחך", החותם את המסע המוזיקלי בנימה של געגוע וכיסופים לירושלים.

ייחודו של הביצוע טמון דווקא בהיעדר המילים. הקלרינט הופך לקול המתפלל, המבקש והמתגעגע, ומאפשר למאזין להקשיב למנגינות המוכרות מזווית אישית ופנימית.

ר' שלמה קרליבך, שכונה בפי רבים "הרבי המרקד", האמין בכוחו של הניגון לפתוח שערים בלב האדם ולקרב יהודים זה לזה ולאביהם שבשמיים. גם עשרות שנים לאחר פטירתו, ניגוניו ממשיכים להיות חלק בלתי נפרד מעולם המוזיקה היהודית.

המחרוזת החדשה מבקשת להמשיך את אותה דרך: לאפשר רגע של שקט בתוך שגרת החיים, לעצום עיניים, להקשיב ולהתחבר.