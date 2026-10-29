יהב גדל במשפחה שכולה, ומאז ומתמיד סייע לאמו. "תמיד הייתי עוזר לאימא שלי כלכלית, לא ברמה מאוד גבוהה כי הכל תמיד היה תקין", סיפר. "אחרי 7 באוקטובר היה לנו מאוד קשה נפשית, והייתי צריך לעזור ולתמוך בה הרבה יותר כלכלית".

ב־2024 עשתה אשתו רותם ימי מילואים רבים, וב־2025 הגיע תורו של יהב. אחרי שהשתחרר, החליט לפתוח עסק אינסטלציה. "בראשון בינואר 2026 לקחתי הלוואה בשביל להקים את העסק, מתוך מחשבה ותכנון של איך אני יכול לעבוד ולעמוד בהתחייבויות", אמר.

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אלא ששבועיים בלבד אחרי הפתיחה נקרא יהב שוב למילואים. "בזמן שהייתי בשירות, החשבונות והחזרי ההלוואות המשיכו לרדת בקצב מסחרר", תיאר. "גם כשחזרתי ממילואים, לצערי הפסדתי לא מעט לקוחות שהצלחתי לסגור בשבועיים הראשונים שהייתי פול גז עליהם".

באותה תקופה, בזמן שיהב שירת, נולדה לזוג בתם הבכורה. "לצד ההתרגשות והשמחה, היו הרבה פחד ותסכול בגלל המצב הכלכלי", אמר. "גם אשתי מילואימניקית ועשתה הרבה ימי מילואים, ככה שהשירות היה חלק משמעותי מהחיים של שנינו".

יהב אוחנה צילום: באדיבות המצולם

לדבריו, המשפחה מוכנה לצעד הבא. יהב ממשיך בעסק, רותם בעבודתה, ואמו התחילה ללכת לטיפולים וחזרה לעבוד. "ברגע שיהיה לנו דף חדש, החיים פשוט יתחילו ממש מאפס, ומפה אפשר רק לצמוח", אמר.

"אחרי שתרמתי מעצמי למדינה, אני מקווה עכשיו שיהיו אנשים שיוכלו לעזור לנו לעמוד בחזרה על הרגליים", הוסיף יהב. "זאת המטרה שלי בפועל: לצאת מהחובות, לבנות עתיד בשבילי, בשביל אשתי ובשביל הבית שלנו".

עד כה נתרמו לקמפיין 318,390 שקלים, וכ־180 אלף שקלים נוספים חסרים להשלמת היעד. יהב ורותם נתנו מעצמם למדינה, ועכשיו הם צריכים את הציבור כדי לסגור את החובות ולגדל את בתם בשקט. כל תרומה, קטנה כגדולה, מקרבת אותם לדף החדש.

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