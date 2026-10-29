תוצאות הבחירות למפלגת נעם, שזכתה נכון לשעות הבוקר (ה') ב־8,428 קולות, מעוררות שאלות בקרב תומכי המפלגה ופעיליה באשר למשמעות התוצאה ולהמשך הדרך.

הרב יוסף זיני, מרבני המפלגה ואביו של המועמדת יסכה חיימוב, נשאל בעקבות התוצאות: "אם בחרו בנו פחות משלושים אלף, לא טעינו?, על כך הרב השיב: "אם זה נכון, זה מעיד שעמנו בצרה רוחנית חמורה ומסוכנת".

בהמשך נשאל: "ולא שאנחנו טעינו?". הרב זיני השיב בנחרצות: "לא". עוד השיב הרב בהתייחסות נרחבת למשמעות הרוחנית של תוצאות הבחירות. "באנו להסביר דברים שהם פיקוח נשמה ובראשם דברים כל כך יסודיים כמו חינוך ילדי כל ישראל.

אם הצבור לא קלט את עומק האחריות שלו אחרי שמחת תורה התשפ"ד, אות הוא שהננו צפויים לזעזועים קשים לצערנו, עד שנתעורר. לכן עתה נצטרך לפי כמה יותר מאמצים ,למען הצלת גאולתנו, שתבוא בוודאות מוחלטת", הוסיף הרב.

במקביל, הרב מרדכי זאב הס, רב היישוב נווה וראש ישיבת ממדבר מתנה, פרסם דברי חיזוק לפעילי המפלגה, שבהם התייחס לשאלה האם המאמצים הרבים שהושקעו במערכת הבחירות היו לשווא.

"לכל חברי היקרים והמסורים. על השאלה: שמא חלילה לשווא עמלנו, ואין אנו רואים נהירה להצביע נעם? כתבתי בעניי, לי ולחברי: לא הרי הקדש כהרי החול! עולם החול נבחן בתוצאה, אך עולם הקדש ערכו, הצלחתו, ברכתו ועמו - בעצם פעלו, בעמל, בהתמסרות הטהורה לשמו יתברך. הנקרא על עמו ונחלתו. ברצון הטהור, המופיע ומאיר במאמץ עצמו. הוא הוא הפרי, האור המאיר לאומה כולה בנתיבות גאולתה. ואתם כולכם, הולכים בדרכו יתברך. זורע צדקות", הסביר הרב.

הרב הס הוסיף בדברי החיזוק לפעילים: "והישועות צומחות, היום, ובכל יום. והוא יתברך מצמיח קרן ישועה לעמו, ואשרי הפועלים עם אל ודבקים בדברי נביאיו. ונאמר: האני אשביר ולא אוליד? ובעזרת השם יראו המשך ישועתו בגלוי, ותחזינה עינינו, עיני כל, הגוי כולו, בשובו לציון ברחמים".

בהמשך דבריו שיבח הרב הס את פעילי המפלגה ואת מסירותם לאורך מערכת הבחירות. "אין ספק, לכולם, שצבא יקר מופלא, מסור, וטהור לב מאד, לא היה מעולם לאיזו מפלגה. ומי יוכל לשער מה פעל צבא זה בעולמות כולם, ובעזרת השם יפעל ויאיר. הלוך ואור".

גם הרב רפאל גיאמי, יו"ר ארגון 'שערי הדעת' ור"מ בישיבת גבעת אולגה, התייחס לתוצאות הבחירות וביקש לחזק את פעילי המפלגה על רקע האכזבה ממספר הקולות. "אין ספק שאנחנו נמצאים בניסיון מאוד מאוד גדול", אמר הרב, והוסיף: "קיבלנו כל כך מעט קולות אחרי כל מה שעבדנו".

לדבריו, דווקא בשעה שבה נדמה שהמאמצים לא נשאו פרי נבחנת עמידתו של האדם בניסיון. הרב הזכיר את ניסיונותיו של אברהם אבינו והדגיש כי גם הצדיקים נמדדים בשעות הקשות. בהמשך קרא לפעילים שלא לשקוע בעצבות: "אסור לאף אחד להיות בעצבות", והסביר כי למרות התוצאה המאכזבת, יש לשמוח על עצם העשייה וההתעוררות שהצליחה המפלגה לעורר. "בגלל שאנחנו עשינו דברים גדולים גם אם זה לא נמדד בעולם הזה, זה לא משנה", אמר.

הרב התייחס במיוחד למסירותם של הפעילים ולנכונותם לצאת ולפעול בקרב הציבור: "תראו כמה רצונות טובים היה, כמה עוצמות היה, איזה לבבות היה, יצאנו לעם ישראל. סוף סוף יצאנו לעם ישראל".

לדבריו, אין לראות בתוצאה האלקטורלית סיבה להפסקת הפעילות, כשם שכישלון במבצע צבאי אינו מביא להפסקת המאבק. "תנועת הקודש הזאת חייבת לקום", הדגיש, והוסיף: "חייב לקום דבר כזה בעם ישראל, חייב לקום עוצמות כאלה בעם ישראל".

הרב קרא לפעילים להמשיך להאמין בדרך גם בתקופה שבה הם נדרשים להסתפק בהשפעה ציבורית מצומצמת, והדגיש כי ההתעוררות הרוחנית שחוו אינה נעלמת עם סיום הבחירות. "כל זה לא נעלם, לא נעלם, זה לנצח נצחים", אמר.

לקראת סיום ביקש לראות גם בתוצאות המאכזבות חלק מההשגחה האלוקית: "כל מה שקרה זה הכל לטובה". הרב אף העלה את האפשרות שהתוצאה הנוכחית תתברר בעתיד כמועילה להמשך הדרך, והוסיף: "מי יודע, מי יודע לאיפה כל הדברים האלו יובילו אותנו". את דבריו חתם בקריאה לחיזוק הדדי ולהמשך הפעילות, ובמסר אופטימי לפעילים: "נתראה בבחירות הבאות, לא לדאוג".