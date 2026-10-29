הלם כבד, תסכול עמוק ושתיקה מתוחה עוטפים את צמרת תנועת ש"ס. עם השלמת ספירת כ-91% מהקולות הכשרים, במפלגה הספרדית מתקשים לעכל את גודל התבוסה.

התוצאות הסופיות צפויות להעניק לש"ס שישה מנדטים בלבד - נתון שנתפס במטה המפלגה כאירוע פוליטי דרמטי וחסר תקדים, כאשר גם הסיכוי להשיג מנדט שביעי מספירת המעטפות הכפולות נראה קלוש במיוחד.

ניתוח הנתונים חושף כיווץ עמוק במספר המצביעים: בעוד שבבחירות לכנסת ה-25 זכתה ש"ס ב-392,964 קולות, כעת היא עומדת על כ-273,708 קולות בלבד.

מדובר באובדן נקי של מעל 100 אלף מצביעים - פער ההופך חריף עוד יותר כשמשקללים את הגידול הטבעי בציבור החרדי, הנאמד בעשרות אלפי מצביעים חדשים.

פילוח מפת ההצבעה מראה כי ש"ס נפגעה בשתי חזיתות מקבילות: בערים החרדיות היא איבדה קולות לטובת 'יהדות התורה' ועוצמה יהודית, בעוד שבמעוזיה המסורתיים בפריפריה נרשמה נטישה מסיבית.

"חטפנו מכה אנושה דווקא במקום שבו חשבנו שאנחנו הכי חזקים", מודה גורם בכיר בש"ס בשיחה עם ערוץ 7. "הציבור המסורתי, חובשי הכיפות השקופות והציבור הנאמן בפריפריה שהלך איתנו שנים - פשוט הפנה לנו עורף. השטח שלנו היה כבוי. בזמן שאנחנו ניסינו לחשב מסלולים פוליטיים מורכבים, הציבור המסורתי זרם בהמוניו לליכוד ולאיתמר בן גביר. הליכוד שתה לנו את הפריפריה בקש, ואנחנו זיהינו את האיום הזה מאוחר מדי".

הבכיר הוסיף כי במפלגה נעשו טעויות אסטרטגיות קשות בניהול הקמפיין: "חייבים לומר את האמת ביושר: הייתה כאן עיוורון מוחלט. במקום לצאת למאבק על הבית המסורתי, התכנסנו פנימה והפקרנו את העם שבשדות. אנשים בפריפריה הרגישו שש"ס כבר לא מייצגת את הקול הלוחמני והלאומי שהם חיפשו, והתוצאה היא שציבור שלם שעבר אצלנו דרך קבע - נהג הפעם לקלפיות של נתניהו ובן גביר".

בתוך כך, במפלגה מדווחים על מתח פנימי גואה. זקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, ניסה ליצור קשר עם יו"ר התנועה אריה דרעי כדי לברר את הנסיבות שהובילו לכישלון האלקטורלי, אך דרעי נמנע משיחה עימו.

נראה כי ש"ס ניצבת מול אחד המשברים הפוליטיים והאידיאולוגיים הקשים בתולדותיה.