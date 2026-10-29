מפלגת הליכוד מגיבה בחריפות לחשדות להתערבות זרה בבחירות לכנסת ה-26, וטוענת כי מדובר בניסיון להטות את תוצאות הבחירות באמצעות כספים שהועברו לכאורה מגורמים איסלאמיסטיים לגופים הפועלים בחברה הערבית.

בהודעה שפרסמה היום (חמישי) כינתה המפלגה את הפרשה "רע"מגייט", וטענה כי מדובר באירוע חסר תקדים המחייב חקירה מיידית של שירות הביטחון הכללי והמשטרה.

"פרשת רע"מגייט היא רעידת אדמה. גנבו את הבחירות בישראל!", נמסר מהליכוד.

במפלגה התייחסו למכתבו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שהורה לראש השב"כ דוד זיני לחקור חשדות למימון זר שנועד להשפיע באופן פסול על הבחירות.

"הדברים של השופט סולברג על מעורבות של גורמים זרים שהתערבו ושיחדו מצביעים לטובת המפלגות הערביות הם טלטלה חסרת תקדים", טענו בליכוד.

בהמשך הודעת המפלגה נטען כי החשדות מעידים על ניסיון של גורמים זרים להשפיע על הרכב הכנסת ועל זהות הממשלה הבאה. "מדובר בפיגוע בדמוקרטיה שמטרתו להוביל להשתלטות זרה על הכנסת, לאיסלאמיזציה של ישראל, ולהפלת שלטון הימין כדי להוביל לנסיגה ותבוסת צה"ל בכל הזירות - ובראשן איראן", נמסר.

בליכוד קשרו בין החשדות לבין המגעים הפוליטיים המתנהלים לאחר הבחירות, ובפרט האפשרות לשיתוף פעולה בין מפלגות גוש השינוי לבין המפלגות הערביות.

"אחרי שהתברר שגורמים זרים ניסו להשתלט על הכנסת ברור שאסור לאף מפלגה ציונית לשתף פעולה עם רע"מ והמשותפת, להחליף את יו"ר הכנסת באמצעות קולות שנקנו במזומן, ולהקים ממשלה מסוכנת לישראל", נכתב בהודעה.

המפלגה חתמה בדרישה לפעולה מיידית: "אנו דורשים לפעול מייד ובכל האמצעים הקיימים בידי השב"כ והמשטרה כדי לחקור את הפשעים הללו".