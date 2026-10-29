יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, ותנועת ש"ס פרסמו תגובות חריפות בעקבות חשיפת החשדות החמורים להשפעה זרה על מערכת הבחירות, והשוו בין הקמפיינים שנוהלו נגדם לבין החקירה הנוכחית.

ח"כ אשר התייחס לביטויים שהופנו כלפי הציבור החרדי בתקופת הבחירות, ובהם הכינוי "ברית המשרתים", ואמר: "התבלבלתם. אותנו - הנאמנים לעם ישראל ולתורתו הפכתם לאויבים, ובצד השני נחשפים חשדות לקניית קולות בכספי מדינות אויב. 'ברית המשרתים' קראתם לזה? כנראה שכחתם לשאול את מי".

במקביל, מסרו בתנועת ש"ס הודעה המותחת ביקורת קשה על השיח שהתנהל לקראת הקלפיות: "הצביעות נחשפת! אחרי מערכת בחירות רוויית הסתה ומכונת רעל כנגד ש"ס וגוש הימין, אוהבי העם והארץ, שכונו בשקר 'ברית המשתמטים', הבוקר נחשף כי דווקא אותו 'גוש המשרתים' של השמאל והערבים טובל בחשדות חמורים לקניית קולות מכספי מדינות אויב התומכות בחמאס. בושה וחרפה!".

התגובות מגיעות על רקע החלטתו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, להורות לראש השב"כ, דוד זיני, לפתוח בבדיקת הטענות על מעורבות זרה ושוחד בחירות.

במכתבו הבהיר השופט סולברג כי יש לאסוף ראיות מבוססות להוכחת החשדות או להפרכתם, ולהציג ממצאים ראשונים כבר בשבוע הקרוב.