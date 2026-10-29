ראש ממשלת תאילנד ושר הפנים במדינה חתמו על צו לשלילת אזרחותו התאילנדית של הרב יוסף חיים קנטור, הרב הראשי לתאילנד ושליח חב"ד הראשי במדינה, הפועל בשליחות הרבי מליובאוויטש מאז שנת תשנ"ג (1993).

על פי טענת הרשויות בתאילנד, ההחלטה התקבלה לאחר שהרב קנטור המשיך להשתמש בדרכונו האמריקאי לצורך נסיעות בינלאומיות גם לאחר שקיבל אזרחות תאילנדית, באופן שלטענת הממשל מנוגד לחוק המקומי.

ההחלטה מגיעה לאחר תקופה שבה ערכו הרשויות התאילנדיות פשיטות על מוקדים שונים בבנגקוק, במסגרת חקירה הנוגעת לפעילות חברות, נכסים ותנועות כספיות.

במהלך הפשיטות נתפסו מסמכים עסקיים, אולם על פי המידע שנמסר, עד כה לא אותרו ממצאים פליליים במסגרת החקירה.

הרב קנטור פועל בתאילנד כבר למעלה משלושה עשורים, ובמהלך השנים הפך לאחת הדמויות המרכזיות בחיי הקהילה היהודית במדינה ובפעילות חב"ד למען יהודים וישראלים המגיעים אליה.

בהודעה רשמית מטעם חב"ד בתאילנד נמסר: "הרב קנטור משמש את הקהילה היהודית בתאילנד זה יותר מ-30 שנה, ותאילנד היא הבית שלו ושל משפחתו. אנו מכבדים את ממלכת תאילנד, את חוקיה ואת מוסדותיה, ואסירי תודה על הכנסת האורחים שלה לאורך השנים".

בחב"ד הבהירו כי בכוונתם להתמודד עם ההחלטה בדרכים המקובלות. "ההחלטה מצערת אותנו והנושא מטופל באפיקים המשפטיים המקובלים, תוך אמון מלא במערכת התאילנדית", נמסר.

לצד זאת, בחב"ד ביקשו להרגיע את הישראלים והיהודים השוהים במדינה והדגישו כי הפעילות השוטפת אינה נפגעת. "בתי חב"ד בתאילנד פועלים כרגיל, וימשיכו לקבל בחום את כל יהודי וכל ישראלי שמגיע לכאן", נמסר בהודעה.