על אחד הנסים הגדולים בתולדות עם ישראל, קריעת ים סוף, אמרו חז"ל כי הוא התרחש בזכות מעשה המוזכר בפרשת וירא: "ויבקע עצי עולה". הים נבקע בפני בני ישראל בזכות בקיעת העצים בידי אברהם אבינו לקראת העקידה. אך מה מיוחד כל כך דווקא בבקיעת העצים?

לכאורה, מדובר בפעולה פשוטה. אולם דווקא בה טמון ביטוי לעוצמת אמונתו ולזריזותו של אברהם אבינו בקיום רצון בוראו, גם כאשר נדרש ממנו לעמוד בניסיון הקשה מכול - להעלות לעולה את בנו יחידו, יצחק.

המהר"ל, בספרו "גבורות ה'", מבאר את עומק העניין באמצעות היחס שבין הרוח לחומר. הקשר הטבעי שבין אב לבנו הוא מן הקשרים העמוקים והחזקים ביותר בחיי האדם. והנה, אברהם אבינו מקבל ציווי אלוקי שאינו נתפס בשכל האנושי, ואף על פי כן אינו מהסס. הוא משכים בבוקר, מזדרז להכין את הדרוש ומבטא בכך דבקות מוחלטת בבורא עולם.

במעשה זה מתגלה כוחה של הרוח להתעלות מעל מגבלות החומר והטבע. וכאשר הגיעו בני ישראל, צאצאיו של אברהם, אל ים סוף, נבקעו המים לפניהם. הבקעת העצים בידי אברהם אבינו נעשתה, על פי דברי חז"ל, מקור של זכות רוחנית לבקיעת הים בדורות הבאים.

הרב קוק מעמיק את הבנת הקשר שבין העולמות הרוחניים העליונים לבין המציאות הגשמית שבה אנו חיים. בהגותו מתגלה תפיסה שלפיה העולם החומרי אינו מציאות מנותקת העומדת בפני עצמה, אלא חלק ממערכת רחבה ועמוקה יותר, ששורשיה בעולמות הרוחניים.

מנקודת מבט זו אפשר להתבונן גם בתגליות הפיזיקה המודרנית. המדע גילה כי החומר, הנראה לעינינו יציב ודומם, מורכב מחלקיקים זעירים המצויים בתנועה וביחסי גומלין מתמידים. מה שנראה מבחוץ כמציאות מוצקה ושקטה מסתיר בתוכו עולם שלם של פעילות וכוחות.

במקביל לתקופתו של הרב קוק חי ופעל מדען יהודי אחר, ששינה את פני המדע: אלברט איינשטיין.

בשנת 1905 פרסם איינשטיין את הקשר המפורסם בין מסה לאנרגיה, המבוטא בנוסחה E = mc². משמעותה היא שמסה ואנרגיה קשורות זו בזו, וכי גם כמות קטנה של מסה שקולה לכמות עצומה של אנרגיה.

לימים התברר כי בתהליכי ביקוע גרעיני עשויה להשתחרר אנרגיה רבה, ובתנאים מסוימים יכולה להיווצר תגובת שרשרת. תגליות אלו סללו את הדרך לפיתוח האנרגיה הגרעינית, על אפשרויותיה ועל סכנותיה.

ומה הקשר בין דברי הרב קוק לנוסחה של איינשטיין?

אין מדובר, כמובן, בהוכחה מדעית להשפעתם של כוחות רוחניים על החומר, אלא בהקבלה רעיונית המעוררת מחשבה.

כשם שהמדע גילה כי בתוך החומר טמונה עוצמה אדירה שאינה נראית לעין, כך מלמדת אותנו תורת ישראל כי גם במעשים הנראים פשוטים עשוי להיות טמון כוח רוחני עצום, שהשפעתו חורגת הרבה מעבר לרגע שבו נעשו.

אברהם אבינו ביקע עצים. פעולה גשמית פשוטה לכאורה. אולם מאחוריה עמדה מסירות נפש שאין למעלה ממנה, נכונות מוחלטת לעשות את רצון הבורא גם מול הניסיון הקשה ביותר.

באותו מעשה קטן לכאורה התגלתה עוצמה רוחנית כבירה, שלפי דברי חז"ל השפעתה נמשכה לדורות. הבקעת עצי העולה נעשתה מקור של זכות לבקיעת ים סוף, כאשר בני ישראל עמדו מול הים ולא ראו כל דרך להיחלץ.

זהו עומק הרעיון: לא תמיד אפשר להעריך את עוצמתו של מעשה על פי מראהו החיצוני. לעתים דווקא פעולה פשוטה, הנעשית מתוך אמונה ומסירות נפש, נושאת בתוכה כוח שהשפעתו נמשכת דורות רבים.

גם בדורנו, כמו בדורות שקדמו לנו, אנו עדים לגילויים מופלאים של מסירות נפש למען עם ישראל ולמען קדושת שמו יתברך. כוח האמונה שהתגלה אצל אברהם אבינו לא נעלם עם חלוף הדורות. הוא ממשיך לפעום בלב בניו ולהתגלות בשעות של ניסיון, קושי וסכנה.

והנה עוד חומר למחשבה.

איינשטיין, המדען היהודי שנאלץ לעזוב את גרמניה עם עליית הנאצים לשלטון, היה שותף למהלך ההיסטורי שהוביל את ארצות הברית לבחון את האפשרות לפיתוח נשק גרעיני. אף שלא השתתף בעצמו בפיתוח הפצצה, תגליותיו המדעיות היו חלק מן התשתית להבנת האנרגיה הגרעינית.

לימים הפך הכוח הגרעיני לאחד הגורמים המשמעותיים במאזן הכוחות העולמי. גם מדינת ישראל הצעירה פעלה לביסוס עוצמתה הביטחונית, ולפי פרסומים זרים פיתחה יכולת גרעינית, בעוד אויביה ממשיכים לשאוף להשגת יכולות דומות.

אך מעבר להתפתחויות המדעיות והמדיניות, אפשר לראות כאן גם נקודה למחשבה אמונית: עוצמתו של עם ישראל אינה נמדדת רק בכוחות החומריים העומדים לרשותו, אלא בראש ובראשונה בכוח הרוחני שירש מאבותיו.

הכוח שהתגלה בעקידת יצחק, כוח האמונה ומסירות הנפש של אברהם אבינו, ממשיך ללוות את עם ישראל לאורך הדורות. לא בכוח החומר לבדו מתקיים העם היהודי, אלא בכוחה של הרוח המעניקה לחומר את משמעותו ואת תכליתו.

ומכאן חוזרים אנו אל תחילת הדברים: אברהם אבינו מבקע עצים, ובניו זוכים לקריעת ים סוף. מעשה אחד של מסירות נפש מותיר את רישומו לדורות.

זהו הכוח שהנחיל אברהם אבינו ליצחק בנו, וממנו לעם ישראל לדורותיו - כוח האמונה, הדבקות בבורא והנכונות להתעלות מעל מגבלות החומר. ברוך ה', יתברך שמו לעדי עד.