תנופת ההתיישבות בצפון השומרון נמשכת: המשפחות הראשונות עולות היום (חמישי) לקרקע ביישוב החדש רום גלבוע, היישוב ה-11 שעולה לקרקע בשומרון בתוך פחות משנה, והשלישי שמוקם במהלך השבוע הנוכחי.

משפחות החלוצים עושות את דרכן ליישוב החדש, ובשעות הצהריים צפוי להתקיים במקום טקס העלייה הרשמי, בהשתתפות שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

רום גלבוע מוקם סמוך למלכישוע ולקיבוץ מירב, מזרחית ליישובים גנים וכדים, בשטח החולש על עמק המעיינות. מדובר במרחב שממנו בוצע בעבר ירי לעבר קיבוץ מירב.

הקמת רום גלבוע היא חלק מ"תוכנית ההתחברות" שמובילה המועצה האזורית שומרון, בשיתוף תנועת אמנה והחטיבה להתיישבות. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, על רקע עקירת ארבעת היישובים חומש, שא-נור, גנים וכדים במסגרת תוכנית ההתנתקות בשנת 2005.

המהלך משתלב בתוכנית "מיליון בשומרון" שמקדמת המועצה האזורית, במטרה להרחיב משמעותית את ההתיישבות באזור בשנים הקרובות. בתוך פחות משנה עלו לקרקע 11 יישובים חדשים, בהמשך להחלטות הקבינט והממשלה ובהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן.

דגן בירך על הקמת היישוב החדש והציג אותה כתשובה לעקירת יישובי צפון השומרון בהתנתקות: "ישראל במדינת ישראל נותנים את התשובה הברורה האמיתית והמוחלטת לגירוש והעקירה בצפון השומרון, מול ארבעה יישובים שנעקרו אנחנו מקימים 19 יישובים חדשים. אלה משפחות שבונות בית, ילדים שיגדלו כאן וקהילות שמכות שורש לדורות".

הוא הוסיף: "במרחב ממנו היו יורים על קיבוץ מירב אנחנו מקימים ישוב פורח - לתמיד. רום גלבוע מחזק את האחיזה הישראלית במרחב שבין צפון השומרון לגלבוע ולעמק המעיינות. זו שליחות לאומית למען ביטחון מדינת ישראל ועתיד ההתיישבות. שלושה יישובים בשבוע הם אמירה ברורה: עם ישראל לא נסוג מארצו. אנחנו כאן כדי להישאר, לבנות ולגדול, בדרך למיליון תושבים בשומרון".

בין המשפחות הראשונות שעולות היום לקרקע נמצאת משפחת אלדר. יפית אלדר, שעוברת ליישוב יחד עם בעלה ובנם בן השנה, סיפרה על ההתרגשות לקראת תחילת החיים במקום החדש.

"עוד 15 שנה התינוק שלי יוכל להגיד שהוא היה חלק מהקמה של יישוב בארץ ישראל - זה מרגש ומטורף בו זמנית. אנחנו יכולים לעשות הכול ואנחנו עם חזק ויש לנו גב מהמועצה ומאנשים טובים שעזרו לכל אורך הדרך. זה ייבוש הביצות של היום, זה הייבוש ביצות של השנים האלה", אמרה.

רום גלבוע מצטרף לשורת יישובים שעלו לקרקע בתקופה האחרונה בצפון השומרון, בהם שלם, רחבעם, עיבל, עמק דותן ונעה. במקביל, מקודמים מהלכים לחידוש ההתיישבות ביישובים חומש, שא-נור, גנים וכדים, שנעקרו במסגרת תוכנית ההתנתקות.