סוף עידן בעיתון "הארץ": העיתונאי והפרשן הכלכלי הבכיר נחמיה שטרסלר, בן 75, יסיים השבוע את עבודתו בעיתון, לאחר 44 שנות כתיבה ועריכה, לבקשתו.

שטרסלר, מהקולות המזוהים ביותר עם העיתונות הכלכלית בישראל, יפרסם מחר (שישי) את טורו האחרון בתפקיד. בשבוע הבא יגיע למערכת העיתון כדי להיפרד מעמיתיו.

שטרסלר החל לכהן כעורך הכלכלי של "הארץ" בשנת 1983, תפקיד שמילא במשך 16 שנים. בהמשך מונה לפרשן כלכלי ופוליטי בכיר, ובמשך עשרות שנים פרסם טורים שעסקו במדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל, ביוקר המחיה ובמאבקים בין השוק החופשי לגופים בעלי כוח כלכלי.

אחת החשיפות הבולטות בקריירה שלו עסקה בתנאי הפנסיה שקיבל ארנסט יפה, לשעבר יו"ר בנק לאומי. בשנת 1988 זכה שטרסלר בפרס סוקולוב על חשיפת תנאי הפנסיה ועל סדרת כתבות שבהן קרא למיצוי הדין עם הבנקאים שהיו אחראים למפולת מניות הבנקים בשנת 1983.

לצד עבודתו העיתונאית פרסם שטרסלר גם ספרים, בהם "ושלא יעבדו עליכם", בהוצאת כנרת, זמורה, דביר, וספר הילדים "לאן נעלם עץ הכסף", בהוצאת ידיעות ספרים.

בהודעה על סיום עבודתו הסביר שטרסלר כי ההחלטה התקבלה לאחר שנים ארוכות בעיתון. "לאחר 44 שנים של כתיבה ועריכה, הרגשתי שהגיע הזמן לפרוש", אמר.

עורך "הארץ", אלוף בן, נפרד משטרסלר והדגיש את תרומתו למאבקים ציבוריים וכלכליים לאורך השנים. "אני מודה לנחמיה על עשרות השנים שבהן היה סמל למאבקים עיתונאיים למען הציבור הישראלי ורווחתו", אמר בן.

לדבריו, "חוק סימון המחירים חתום על שמו של שטרסלר, שנאבק על שמירתו מול השדולה העוצמתית של רשתות השיווק. כך נלחם גם למען ייבוא חופשי, בעד שעון הקיץ ונגד קרטל החלב וההשתמטות החרדית".

"נחמיה לא היסס להביע עמדות לא פופולריות ולהתווכח עם עמיתיו בעיתון בהשמעת קול אחר. הוא יחסר לנו מאוד בוויכוחים בישיבות המערכת", סיכם.