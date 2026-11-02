יש מנות שכבר מהביס הראשון ברור שהן הולכות להפוך לכוכבות של הארוחה. הצ'יקן בורגר של שף ביגי הוא בדיוק מהסוג הזה: נתחי עוף עטופים בציפוי זהוב ופריך, לחמניית בורגר רכה וסלט תירס עשיר שמוסיף רעננות, חמיצות ומרקם נהדר.

הקסם של המנה מתחיל דווקא בציפוי. שילוב של קמח וקורנפלור, יחד עם בלילה המבוססת על ביצים וסודה קרה מאוד, יוצר מעטפת פריכה שעוטפת את העוף בזמן הטיגון. התוצאה היא נתחי עוף זהובים, עם שכבה חיצונית קראנצ'ית ובשר עסיסי מבפנים.

אבל שף ביגי לא מסתפק בעוף המטוגן. במקום להסתפק ברטבים הרגילים, הוא מכין סלט תירס עם מלפפונים חמוצים, כוסברה ומיונז. המתיקות של התירס משתלבת בחמיצות המלפפונים, הכוסברה מוסיפה רעננות והמיונז מחבר את כל המרכיבים לממרח עשיר שמשתלב היטב עם העוף הפריך.

את כל הטוב הזה מכניסים ללחמניית בורגר, מגישים מיד ונהנים ממנה שמביאה את חוויית הצ'יקן בורגר של המסעדות היישר למטבח הביתי.

הצ'יקן בורגר של שף ביגי צילום: עצמי



מצרכים לסלט התירס:

• קופסת תירס, מסוננת

• 2-3 מלפפונים חמוצים, קצוצים

• חופן כוסברה קצוצה

• 3-4 כפות מיונז

• מלח ופלפל לפי הטעם



מצרכים לתערובת היבשה:

• 250 גרם קמח

• 200 גרם קורנפלור

• 1 כפית מלח

• 1½ כפיות פפריקה מתוקה

• 1 כפית אבקת שום

• 1 כף פפריקה



מצרכים לתערובת הרטובה:

• 3 ביצים

• 4-5 כפות מהתערובת היבשה

• סודה קרה מאוד, לפי הצורך



מצרכים לעוף ולהרכבה:

• 1 ק"ג נתחי עוף

• שמן לטיגון עמוק

• לחמניות בורגר



אופן ההכנה:

1. מכינים את סלט התירס: מערבבים בקערה את התירס, המלפפונים החמוצים, הכוסברה והמיונז, מתבלים במלח ופלפל ושומרים במקרר.

2. מכינים את התערובת היבשה: מערבבים בקערה רחבה את הקמח, הקורנפלור, המלח, הפפריקה המתוקה, אבקת השום והפפריקה.

3. מכינים את הבלילה: טורפים את הביצים עם 4-5 כפות מהתערובת היבשה, ומוסיפים בהדרגה סודה קרה מאוד תוך ערבוב, עד שמתקבלת בלילה חלקה וסמיכה.

4. מחממים שמן עמוק לטמפרטורה של 170-180 מעלות.

5. טובלים את נתחי העוף בבלילה, ומעבירים לתערובת היבשה לציפוי מלא מכל הצדדים.

6. מטגנים בשמן העמוק עד שהנתחים זהובים וקריספיים, ומעבירים לנייר סופג.

7. מרכיבים: פותחים את לחמניית הבורגר, מניחים שכבה נדיבה של סלט תירס, מעליה עוף קריספי, סוגרים ומגישים מיד.

שף ביגי צילום: עצמי

'שף ביגי' הוא שף ויוצר תוכן בעולם האוכל והמתכונים. מבחינתו, בישול הוא הרבה מעבר להכנת אוכל: זו אהבה, יצירתיות ודרך לשמח אנשים ולחבר ביניהם סביב שולחן מלא בכל טוב.

במטבח שלו הוא משלב טעמים, חומרי גלם וטכניקות שונות, והופך אותם למנות מיוחדות שכל אחד יכול להכין וליהנות מהן. כי בסופו של דבר, אין כמו אוכל טוב שמקרב בין אנשים.

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