רגע לפני שהן נפגשות הערב (חמישי) על כר הדשא במסגרת גמר גביע הטוטו, הוגרלו היום שתי הקבוצות היריבות מהעיר העברית הראשונה, מכבי והפועל ת"א במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל.

הגרלת סיבוב ח' בגביע המדינה בכדורגל הוא למעשה תחילת דרכן של קבוצות ליגת העל במפעל השני בחשיבותו בכדורגל הישראלי, וההגרלה היום זימנה לתל אביביות מפגש גורלי ומשחק אחד על הכרטיס לשלב הבא.

בהגרלה נקבע כי הפועל תארח את מכבי כבר בסיבוב ח' של גביע המדינה בכדורגל, במה שלמעשה יהיה סוף הדרך עבור אחת מהן במפעל השני בחשיבותו בכדורגל הישראלי, כבר בשלב מוקדם שלו.

רק בשנה שעברה נפגשו השתיים במסגרת הגביע, כאשר בשלב שמינית הגמר הדיחה מכבי את הפועל בתום דו-קרב פנדלים.

מלבד שתי התל אביביות, גם האלופה הפועל באר שבע זכתה להגרלה לא קלה כשתתארח אצל סכנין באצטדיון דוחא, בעוד מכבי חיפה תשחק מול הפועל רעננה מהליגה הלאומית.

מי שעוד תפגוש יריבה מהלאומית היא בית"ר ירושלים שתארח את מ.ס אשדוד שמובילה את טבלת הליגה הלאומית, כאשר אמש הדיחה אשדוד בשלב המוקדם של הגביע בתום דרמה גדולה, את השניה בטבלת הליגה הלאומית בני יהודה עם פנדל דרמטי בדקות הסיום של ההארכה.

המשחקים בין 32 האחרונות יתקיימו בין ה-24 ל-28 בדצמבר ובכל משחק רק קבוצה אחת תעפיל ממנו לשלב הבא. לגביע חוקים משלו והכל יכול להיות.