אוניית מכולות יוונית שפעלה בשירות חברת הספנות הישראלית צים טבעה בים השחור, לאחר שלפי הרשויות בבולגריה נפגעה מכלי טיס בלתי מאוישים.

האונייה הפליגה מנמל חיפה בדרכה לרומניה, כשעל סיפונה 421 מכולות.

על פי הודעת ממשלת בולגריה, האונייה נפגעה מכטב"מים בעת ששהתה מול חופי המדינה, ובעקבות הפגיעה טבעה. אנשי הצוות שהיו על סיפונה חולצו בשלום, ולא דווח על נפגעים בנפש.

התקרית מתרחשת על רקע מלחמת רוסיה ואוקראינה והתגברות התקיפות באזור הים השחור בתקופה האחרונה.

הים השחור משמש נתיב שיט מסחרי חשוב, בין היתר להעברת סחורות בין נמלי אירופה, המזרח התיכון ומדינות נוספות.