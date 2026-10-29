ועדת הבחירות המרכזית מבהירה כי הבחירות לכנסת ה-26 התנהלו כדין, ודוחה את הטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות.

במכתב רשמי שנשלח היום (חמישי) לח"כ ולדימיר בליאק מיש עתיד, הבהירה הוועדה כי פניית יו"ר הוועדה, השופט נעם סולברג, לראש השב"כ נבעה ממידע מודיעיני מסווג שהצריך בדיקה מעמיקה, ולא מקביעה כי התרחשה הטיית בחירות.

המכתב נשלח על ידי ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, דין ליבנה, בתשובה לבקשתו של בליאק, המשמש סגן יו"ר הוועדה, לכנס ישיבת נשיאות מיוחדת בעניין החקירה המתנהלת.

ליבנה ציין כי התשובה ניתנת על דעתו של יו"ר ועדת הבחירות, השופט סולברג, ועל רקע פרסומים בתקשורת שלדבריו אינם מבוססים.

בפתח המכתב ביקש ליבנה להבהיר כי אין בידי ועדת הבחירות מידע התומך בטענות על זיופים נרחבים או על פגיעה שיטתית בהליך ההצבעה. "ראשית יודגש. הבחירות לכנסת התנהלו כדין. טוהר הבחירות בקלפיות נשמר מכל משמר, ולמיטב ידיעתנו אין שחר לטענות בדבר פגיעה שיטתית בטוהר הבחירות", כתב.

לדבריו, גם ההודעות שמסרו מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ ביום הבחירות ולאחריו מחזקות את המסקנה הזו.

ההבהרה מגיעה על רקע הסערה הפוליטית סביב החשדות להתערבות זרה בבחירות והטענות שהעלו גורמים פוליטיים בדבר פגיעה בטוהר ההצבעה.

בהמשך התייחס ליבנה למכתב ששלח השופט סולברג לראש השב"כ דוד זיני, שבו ביקש להעמיק את הבדיקה בנוגע לחשדות להשפעה פסולה על הבחירות באמצעות מימון זר.

לדברי ליבנה, המכתב נשלח לאחר שהוצג בפני סולברג מידע רגיש ומסווג במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית. "מכתבו של יושב ראש הוועדה לראש השב"כ, שמוזכר בפנייתך, נכתב לאחר שהוצג בפניו, מתוקף תפקידו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, מידע מסווג ורגיש, שאין ברשותו לחשוף בפני כל אדם אחר", הסביר.

הוא הוסיף כי "מידע זה העלה חשדות שדרשו העמקה כדי לבדוק האם יש ראיות מבוססות בעניין". ליבנה הדגיש כי סולברג הורה להעמיק את הבדיקה מיד לאחר קבלת המידע.

לצד ההבהרות, דחתה ועדת הבחירות את בקשתו של ח"כ בליאק לקיים ישיבת נשיאות שתעסוק בפרשה. "משמדובר בחקירה מתנהלת ומידע מסווג מאוד - אין מקום לקיים ישיבת נשיאות בעניין", כתב ליבנה.