ח"כ עמית הלוי

"אנחנו ניצבים בפני הונאת הבחירות הגדולה בתולדות המדינה". כך טוען חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת הבחירות המרכזית, בריאיון לערוץ 7, שבו הוא מעלה טענות חמורות לאי־סדרים בבחירות ולמעורבות אפשרית של גורמים זרים במימון פעילות פוליטית בישראל.

הלוי דורש להשלים את בדיקת החשדות לפני הרכבת הממשלה הבאה. לדבריו, המידע שנחשף אליו מצביע על חשדות רחבים בהרבה מאירועים נקודתיים בקלפיות.

"אני אומר את זה רק לפי החומרים שאני נחשפתי אליהם", הדגיש. הלוי סיפר כי ביקר ברהט, ובהמשך נחשף לדבריו לחלק מהממצאים שנאספו בחקירת המשטרה, שבמסגרתה נעצרו שלושה חשודים. לטענתו, בין המעורבים בפרשה נמצאים בכירים ברע"ם, ובהם מנהל הכספים של המפלגה.

"על זה אנחנו מדברים - לא על משהו צדדי, לא על קלפי שתפסו בה איזה פעיל", אמר. לדבריו, מדובר בחשדות בהיקף כספי נרחב. "מדובר בהיקפים מטורפים. מחלקת ההונאה וחקירות המשטרה מדברות על עשרות מיליונים. זה אירוע מטורף".

אחת הטענות המרכזיות שהעלה הלוי נוגעת למעורבות אפשרית של מדינות זרות. לדבריו, כבר כחודש וחצי לפני הבחירות העביר לגופי הביטחון מידע שהגיע ללשכתו על חשד להתערבות חיצונית בהליך הבחירות בישראל.

"אני זה ששלחתי לגופי הביטחון חודש וחצי לפני הבחירות מידע שהגיע ללשכה שלי על התערבות של מדינות זרות", אמר. לטענתו, המידע עסק בקטאר, באיראן ובטורקיה. "הוזרמו כאן מיליונים מבחוץ", טען, מבלי שהוצגו בריאיון ממצאים המאפשרים לאמת באופן עצמאי את הדברים.

הלוי הבהיר כי מבחינתו, אם יתברר שכספים זרים שימשו להשפעה בלתי חוקית על הבחירות, מדובר בסוגיה המחייבת טיפול של גופי הביטחון ולא רק של רשויות אכיפת החוק. "מדינת ישראל לא תשביע בכנסת ישראל חברי כנסת איראנים או קטארים. זה לא יקרה. אנחנו לא עוברים על זה לסדר היום", אמר.

בהמשך התייחס הלוי לפעולותיו של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג. לדבריו, סולברג דרש מראש השב"כ להעביר את הממצאים הרלוונטיים לפני פרסום התוצאות הרשמיות.

"טוב עשה השופט סולברג שדרש מראש השב"כ לקבל את הממצאים בימים הקרובים, טרם הפרסום הרשמי של התוצאות", אמר. הלוי טען כי הדרישה לחקירה יסודית אינה אמורה להיות עניין מפלגתי, וקרא גם לנציגי האופוזיציה ולמפלגות שאינן חלק ממחנה הימין לתמוך בבירור החשדות.

"זה עצוב נורא שזה כאילו מחלוקת בין שמאל לימין", אמר. "מה זה עניין של שמאל וימין? זה היה צריך להיות עניין משותף לכולנו. לכולנו. יש קו אדום". הוא מתח ביקורת גם על גדי איזנקוט ושאל: "איזנקוט רוצה פה חברי כנסת בכסף קטארי או איראני?"

בהתייחס להיקף התלונות שהצטברו במהלך יום הבחירות, הציג הלוי נתונים שלדבריו נאספו בידי הליכוד. הוא טען כי מתוך כ־1,300 קלפיות במגזר הערבי, הוגשו מטעם מפלגתו 1,200 תלונות על אירועים שונים.

"רק הליכוד הגיש 1,200 תלונות. דו"ח עם 1,200 דפים, שכל דף הוא תלונה", אמר. לדבריו, חלק מהתלונות עוסקות בחשדות להצעות כספיות, לחלוקת שוברי דלק ולאיומים שהופנו כלפי אנשים המעורבים בהליך הבחירות.

"אנשים ששמעו, אנשים שהציעו להם בעצמם. הציעו כסף, הציעו שוברי דלק. הציעו לנציגים שלנו, לנציגי הליכוד", טען. הלוי סיפר כי שוחח עם מזכירות קלפי שתיארו בפניו אירועים חריגים. "מזכירות קלפי, בדמעות בעיניים, דיברו איתי. אנחנו יודעים בדיוק מה קרה", אמר.

לטענתו, מכלול המידע מחייב לבחון אפשרות של פעילות מאורגנת ולא להסתפק בבדיקת כל תלונה בנפרד. "זה לא אירוע של קלפי אחד. זה מגה־אירוע. זה אירוע של שיטה, של רשת", אמר.

עם זאת, כשנשאל אם הוא דורש לפסול את כלל הקלפיות במגזר הערבי, הלוי לא השיב בחיוב. במקום זאת, הוא ביקש להמתין להשלמת החקירה ולחשיפת הממצאים. "קודם כול שיביאו את הממצאים", אמר. הלוי קרא לחוקרי להב 433 לבדוק את הטלפונים שנתפסו במסגרת החקירה, וטען כי בדיקה מעמיקה עשויה לחשוף קשרים נוספים בין המעורבים.

"יש לי הצעה ללהב 433", אמר. "תעשו לטלפונים שתפסתם את מה שרציתם לעשות, או שעשיתם, לטלפון של יונתן אוריך. תיכנסו לטלפונים - הם יגלו רשת". לצד הדברים החריפים, הלוי הדגיש כי הוא מכיר בחזקת החפות של החשודים. "אני לא אומר את זה סתם, ובשבילי אדם הוא בחזקת חפות לפני שהוא נאשם בפועל", אמר. "אני אומר את זה על בסיס הממצאים שכבר התגלו בחקירת המשטרה".

לדבריו, החשדות למעורבות של כספים מחוץ לישראל מחייבים גם את מעורבות השב"כ והמוסד. "שב"כ צריך לקחת את החומרים. זה צריך להיות ברמת שב"כ. גם המוסד צריך להיות מעורב בזה, כי אלה כספים שבאו מבחוץ. המערכת צריכה להתעורר", אמר.

הלוי הזכיר מקרים שבהם בתי משפט הורו בעבר על ביטול בחירות מקומיות בעקבות ליקויים וטובות הנאה, וטען כי יש לבחון את החשדות הנוכחיים בהתאם לממצאים שייאספו.

רק לאחר מכן, לדבריו, יהיה מקום לעסוק בשאלת הרכבת הממשלה. כשנשאל על המגעים הפוליטיים ועל האפשרויות להקמת קואליציה, הבהיר כי הוא אינו עוסק כעת בחלוקת התפקידים או בזהות השותפים לממשלה.

"אני לא עוסק בזה, כיוון שאני לא מקים ממשלה", השיב. "ממשלה קמה מכוח אמון הכנסת. ממשלה לא תקום מכוח אמון קטאר. ממשלה תקום מכוח אמון אזרחי ישראל שבחרו את הנציגים שלהם".

הלוי חזר על התנגדותו לאפשרות של השפעה זרה על הרכב הכנסת. "לא ייכנסו פה נציגים של טהרן, לא נציגים של ארדואן ולא נציגים של קטאר לכנסת, והם לא יקבעו ממשלה", אמר.

לדבריו, "זה חייב להיות השלב הראשון לפני שמדברים על ממשלה כזאת או אחרת". גם כשנשאל אם יש לפעול להקמת ממשלת אחדות לאומית רחבה, ביקש להקדים את הבירור בנוגע לתוצאות הבחירות.

"צריך לחתור קודם כול לכנסת. אני לא מדבר איתך על הממשלה לפני שתהיה כנסת. זה סדר הדברים", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס הלוי גם למאזן הכוחות הפוליטי ולניסיונות להקים ממשלה ללא הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, אי אפשר להתעלם מהיקף התמיכה הציבורית בליכוד ובנתניהו. "למעלה ממיליון איש, קרוב למיליון ומאה אלף, הצביעו בפעם השישית בשנים האחרונות באופן קבוע לבנימין נתניהו, לליכוד בראשות בנימין נתניהו", אמר. "אי אפשר להתעלם מזה".

הלוי טען כי הדרת ציבור המצביעים הזה מהשיקולים הפוליטיים אינה תורמת לאיחוי הקרעים בחברה. "ההתעלמות הזאת היא לא ריפוי - היא שיסוי", אמר. הוא מתח ביקורת על האפשרות להקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות, וטען כי גדי איזנקוט צריך להביא בחשבון את עמדותיהם של מצביעי הימין.

"אם גדי איזנקוט לא יבין שיש במדינה הזאת רוב גדול של העם היהודי שרוצה ממשלה עם אוריינטציה לאומית־ימנית, ואם הוא חושב שהוא יכול להיות ראש ממשלה כשהוא נשען על אחמד טיבי - הוא לא מבין מהי פוליטיקה במדינת ישראל ומהי מנהיגות במדינת ישראל", אמר.

לקראת סיום הריאיון נשאל הלוי גם על דבריו של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שהציג את עמדתו במילים "לא ביבי ולא טיבי" והביע נכונות לשבת עם מפלגות ציוניות.

הלוי דחה את ההשוואה בין נתניהו לטיבי."ההשוואה הזאת לא במקום, היא לא ראויה, היא מכוערת", אמר. "שר ביטחון לשעבר לא צריך לומר אותה. מה זה 'לא ביבי ולא טיבי'? מה, להשוות בין ביבי לטיבי?"

לדבריו, ליברמן צריך להחליט אם להמשיך ולהעמיד את זהות ראש הממשלה במרכז החלטותיו הפוליטיות, או לפעול לפי שיקולים רחבים יותר.

"הוא צריך להחליט האם הוא ממשיך את הפרסונליזציה של הפוליטיקה, או שהוא מתבגר מבחינה פוליטית וציבורית ומקבל את ההחלטות בהתאם", אמר.

הלוי שב והבהיר כי הדרישה המרכזית שלו בשלב זה היא להשלים את בדיקת החשדות הנוגעים להליך הבחירות, לפני תחילת הדיונים על הקמת הממשלה הבאה.