על המשבר העובר על ש"ס לנוכח תוצאות הבחירות המציבות את המפלגה ברף המנדטים הנמוך ביותר שהכירה, שוחחנו עם חבר הכנסת לשעבר ניסים זאב, ממקימי מפלגת ש"ס, שאינו מתכחש למשבר ואינו מעגל פינות גם בהתייחס לאחריותו של היו"ר, אריה דרעי.

"זה היה צפוי", אומר זאב. "האווירה עוד קודם הבחירות הייתה מאוד עכורה. היה קמפיין אגרסיבי ושטיפת מוח נגד המשתמטים ואריה (דרעי) לא תרם מחוכמתו. כתוב 'והמשכיל בעת ההיא יידום' וזה לא קרה, ואולי הוא אפילו הוסיף קצת אש למדורה. במקום לומר שאנשי ש"ס נמצאים בצבא ומי שלא לומד צריך להתגייס, מה שהיה צריך להיות המוטו שלו, יצאנו קרחים מכאן ומכאן. זה נראה כאילו ש"ס נגד הצבא וזה לא נכון, מדובר במפלגה שנמצאת בתוך הצבא. זו מפלגה גם חרדית וגם ציונית".

בפועל, אומר זאב, האמירה הלא ברורה של המפלגה בסוגיית הגיוס הביאה לכך שרבנים וראשי ישיבות שבעבר תמכו בש"ס וגיבו את המפלגה, החלו להמליץ לאנשיהם להצביע ג'. להערכתו של זאב, כעשרים אחוזים ממצביעי ש"ס עברו ליהדות התורה.

"מצד שני, קהילות שהיו חלק מש"ס חשבו שהמפלגה מתנגדת לצבא, וכך הפסדנו את שני חלקי הציבור, לצערי הרב", אומר חבר הכנסת לשעבר זאב, ולשאלתנו איך קרה שאריה דרעי, הידוע כפוליטיקאי חכם, נפל למהמורה הזו, משיב זאב: "יכול להיות שהלחץ מצד אגודת ישראל לא הותיר לו דרך, אלא לומר שאם אתם חושבים שאנחנו לא נפעל להשאיר את בני התורה בישיבות, אתם טועים. הנה אני גאה בנכדים שלי שנמצאים בישיבות ולא בצבא. האמירה הזו העבירה מסר שכאילו המפלגה נגד הצבא, אבל זה לא כך. חכמים היזהרו בדבריכם".

זאב יוצא בגלוי נגד התחושה המתקבעת בציבור ולפיה ש"ס היא אריה דרעי ואריה דרעי הוא ש"ס, מעין מפלגה של איש אחד. "לא כך פני הדברים. ש"ס זה לא דרעי ודרעי זה לא ש"ס. הוא גם לא הקים את תנועת ש"ס, אבל הרבה אנשים רואים בו האיש המרכזי האחד והיחיד ששולט בש"ס, והם אומרים שאם זה האיש, הם נסוגים. צריך להבין שמפלגה לא שייכת לאדם אחד שמכתיב את כל המהלכים הפוליטיים, גם כלפי הרבנים".

"צר לי וכואב לי שהמפלגה ירדה לשבעה מנדטים, אבל צריך להסיק את המסקנות הנכונות", אומר זאב ומזכיר את הימים שבהם הוא עצמו הודח מהמפלגה, וגם אז המפלגה התדרדרה ל-7 מנדטים בלבד.

לטעמו של זאב, המסקנות הנכונות הנדרשות הן להעביר מסרים לכלל ישראל ולא רק לציבור מסוים. "הציבור הכללי מחובר מאוד לש"ס", הוא בטוח. "כשהיינו 11-13 מנדטים באופן יציב פנינו להרבה חלקים של העם. כשהייתי בש"ס הייתי מגיע לכל היישובים שראו בי סממן ימני, אדם שאכפת לו מארץ ישראל. הייתי חלק מהם. את מה שבן גביר עושה עם רעש הייתי עושה בצורה נעימה. כך גם אלי ישי שהיה הולך איתי מיישוב ליישוב והיינו עושים שם עצרות. ש"ס לא שם עכשיו. ש"ס גם לא בנגב כי היה מתחרה בדמות הרב אברג'ל. אריה דרעי היה צריך להתעשת, לקחת אותו אליו ולתת לו נציג במפלגה. אי אפשר שאדם אחד מחליט על הכול. כך לא מתנהלת תנועה".

ממשיך ניסים זאב בניתוח מצבה של המפלגה בריכוזי האוכלוסיה החרדיים, שם קיים מרמור על התנהלותה בסוגיית חוק הגיוס, כאשר, להערכתו ולהבנתו של זאב, לאריה דרעי לא היה אשם בכך, מאחר שאת חוק הגיוס לא ניתן היה להעביר על רקע "המהומות, התופים והמחולות של עגל הזהב של קפלן שהסיתו נגד הציבור החרדי ובנימין נתניהו", ובהמשך הגיעה המלחמה ובה חללים רבים שנפלו, כך שלא היה עיתוי מתאים להעלות את חוק הגיוס. לטעמו של זאב, היה נכון לאריה דרעי להגדיר לראש הממשלה טווח זמנים של כשנה להעברת החוק בהתאם לאילוצי המציאות הביטחונית והציבורית.

להערכתו של זאב, חלק ניכר ממצביעי ש"ס פנו ליהדות התורה, חלק לליכוד, חלק לבן גביר וחלק אף פנו לסמוטריץ' שאותו הם רואים כמיושב יותר מבן גביר, כהגדרתו של זאב, המספר על אחד ממגידי השיעורים בבית הכנסת מוסאיוף, מעוז המפלגה, שקבע שש"ס אינה עוד אותה ש"ס ואינה מייצגת את דרכו של הרב עובדיה יוסף. בנוסף, הוא עצמו מכיר משפחות שבהן עשרות בוחרי ש"ס מסורתיים המספרים על ראשי ישיבות שהורו להם להצביע ליהדות התורה.

על הקמפיין המפוספס של ש"ס, תוהה ניסים זאב: "לא הייתה הסברה נכונה. איזה קמפיין היה לש"ס? היה צריך לבלום את ההסתה שהייתה נגדנו כציבור משתמט. לומר שאנחנו לא משתמטים, אנחנו ציבור לומד ומי שלא לומד צריך למצוא לו פתרון".

"אני זוכר שרבי יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, אמר שמי שלא לומד תורה ייתן את הדין כי דמו של חייל שלוחם בחזית לא פחות מדמו של בחור שיוצא לעבוד ולא לומד. כבר לפני 25 שנה אמרתי שלא צריך חקיקה שתעורר אנטגוניזם, אלא לפעול באופן מנהלי. מי שסיים את לימודו והוא מעל גיל 21 לאפשר לו לשרת שלושה חודשים ואחר כך מילואים. עשרות אלפים היו מתגייסים ונמצאים כעת במילואים".

על הדורשים מאריה דרעי לפרוש מתפקידו כיו"ר המפלגה, אומר זאב: "אני לא אגיד לו מה לעשות... אריה דרעי מספיק חכם, הוא יודע לעבוד ולהביא את הרבנים שיתחננו אליו ויגידו לו 'כבוד ידידנו, אהוב נפשנו, חמול עלינו ותישאר...'. אני לא אומר שהוא צריך להסתלק, אבל הוא צריך שותפים לצידו. היום חברי הכנסת לא יכולים להתבטא ללא אישור שלו. איזו הנהגה זו? אני זוכר שהייתי מוזמן לחכם שלום כהן על זה שאני מתבטא בכלי התקשורת. זו דיקטטורה מלאה, אסור לדבר, והרב היה גוער בי".

לטעמו של זאב הדרך הדיקטטורית שבה מתנהלת המפלגה היא "שיטה שהיא בעוכריו. הוא צריך לתקן את המידות שלו. ב-2011 הוא הקים תנועה בשם 'התיקון', שיעשה את התיקון עכשיו, ב-2026".