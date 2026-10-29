אחרי הפסקה של ארבע שנים, אליפות צה"ל בכושר קרבי חזרה לבה"ד 8, והפעם עם מסלולים ואתגרים שהותאמו ללקחי הלחימה בזירות השונות.

כ-2,500 חיילים ומפקדים מ-49 יחידות ברחבי צה"ל השתתפו באליפות, שבסיומה הוכתרו היחידות המובילות בתשע קטגוריות שונות.

האליפות התקיימה במסגרת שבוע פעילות שכלל שלושה ימי תחרות, ובהם השתתפו לוחמים מיחידות מיוחדות, חטיבות חי"ר, בסיסי הדרכה ויחידות הגנת הגבולות.

המשתתפים נדרשו להפגין יכולות גופניות ומבצעיות בחמישה מקצועות מרכזיים, המדמים את האתגרים שעימם מתמודדים הלוחמים בשדה הקרב.

אחד החידושים המרכזיים השנה היה תחרות ניווט המפקדים, שנערכה לראשונה בשטח פתוח המדמה את אזור הלחימה הסבוך והמיוער בלבנון. בניגוד לתחרויות קודמות, המסלול נועד לדמות באופן קרוב יותר את תנאי השטח שבהם פועלים הכוחות.

במסגרת בוחן המפקד נדרשו מפקדי היחידות להשלים מסלול של חמישה קילומטרים, שכלל ניווט, מעבר מכשולים וירי תחת מאמץ.

בוחן מסלול המכשולים התקיים בשני שלבים: תחילה התמודדו הלוחמים עם מסלול אישי, ומיד לאחר מכן המשיכו למסלול צוותי שכלל נשיאת אלונקה וירי לאחר מאמץ.

בבוחן הצוות השתתפו 12 לוחמים בהובלת קצין, שנדרשו לבצע נסיגה עם אלונקות במשקל 80 קילוגרמים למרחק של שני קילומטרים, לצד העברת שקים שנועדה לדמות פינוי פצועים משדה הקרב.

המקצוע החמישי היה בוחן קרב מגע, שבמסגרתו התמודדו הלוחמים עם תרחישים המדמים היתקלויות במהלך לחימה. בתום התחרויות פורסמו התוצאות בתשע הקטגוריות השונות.

בקטגוריית חטיבות החי"ר זכתה חטיבת הצנחנים במקום הראשון, חטיבת הנח"ל הגיעה למקום השני וחטיבת גבעתי למקום השלישי.

בקטגוריית היחידות המיוחדות קטפה שייטת 13 את המקום הראשון, חטיבת הקומנדו דורגה שנייה ויחידת יהל"ם סיימה במקום השלישי.

בקטגוריית היחידות המובחרות זכה קורס חובלים במקום הראשון, היחידה הרב-ממדית הגיעה למקום השני ובית הספר ללוחמה בטרור למקום השלישי.

גם בקטגוריית סיירות החי"ר הובילו הצנחנים וזכו במקום הראשון, אחריהם גבעתי במקום השני והנח"ל במקום השלישי.

בקטגוריית בסיסי האימונים החטיבתיים של החי"ר זכה בא"ח גבעתי במקום הראשון, בא"ח צנחנים במקום השני ובא"ח נח"ל במקום השלישי.

בקטגוריית החטיבות המבצעיות זכתה שייטת 3 במקום הראשון, חטיבת האש 214 דורגה שנייה ושייטת 7 סיימה שלישית.

בקטגוריית חטיבות ההדרכה זכה בית הספר להגנת הגבולות במקום הראשון, בית הספר להנדסה צבאית (בהל"צ) במקום השני וחטיבת החילוץ וההדרכה במקום השלישי.

בקטגוריית הגנת הגבולות זכתה פלגה 916 במקום הראשון, פלגה 914 במקום השני וגדוד פנתר במקום השלישי.

בקטגוריית גדודי האיסוף הקרבי זכה גדוד 869 במקום הראשון, גדוד 636 במקום השני וגדוד 595 במקום השלישי.

מפקד מערך הכושר הקרבי, אל"ם (במיל') אבי דהן, הסביר כי האליפות השנה עברה שינוי משמעותי בעקבות הניסיון המבצעי שנצבר במהלך המלחמה.

"האליפות השנה עברה טרנספורמציה עמוקה בהשוואה לזו שהתקיימה לפני ארבע שנים", אמר דהן לאתר צה"ל. "והיא חודשה בעיקר לפי לקחי הלחימה מכלל הזירות. החל משטח ניווט המדמה את הליטני, מסלול המכשולים שעודכן עם מעבר צמיגים המדמים את ההריסות בעזה ובוחן הצוות משלב מאמץ עצים של לוחמה ופינוי פצועים".

לדבריו, מעבר לתחרות ולדירוג היחידות, המטרה המרכזית היא להבטיח את כשירותם המבצעית של הלוחמים והמפקדים לקראת האתגרים הבאים. "היחידות ואנשי המערך עבדו לילות כימים באימונים ובהכנות לאליפות, אך הבחנים האלו מהווים עבור הצבא תו תקן בשגרה לשמירת הכשירות", אמר.

"בסופו של דבר, האליפות היא אמצעי, המטרה היא להכין את צה"ל למלחמה".