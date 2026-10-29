שני בני ישיבה המוגדרים עריקים משירות ביטחון נעצרו היום על ידי המשטרה הצבאית ובתגובה צפויים מפגיני 'הפלג הירושלמי' להצית שורה של הפגנות סוערות וחסימות תנועה ברחבי הארץ.

במקביל, משטרת ישראל פרסמה התרעה על שינויים דרסטיים בהסדרי התנועה ועומסים צפויים בגוש דן.

במוקד המתיחות עומד מעצרו של ישראל לנדרר, אברך מחסידות ביאלא המחזיק אזרחות אמריקאית ותושבות קבע בלבד, שנעצר בידי המשטרה הצבאית ומטופל כעת על ידי העסקן שמעון שישא ועורך הדין מנחם שטאובר.

במקביל, הודיע "הפלג הירושלמי" על קיום הפגנת ענק בשעות הצהריים, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אלון סמדג'ה משכונת בית וגן בירושלים.

סמדג'ה נעצר בלילה שבין שלישי לרביעי, לאחר שעל פי הטענה שוטרים צבאיים יצרו עימו קשר והודיעו לו כי ממתין לו משלוח בכניסה לביתו - רגע שבו פשטו עליו ועצרו אותו. הבחור מיוצג כעת על ידי עורכי דין מטעם ארגונים המסייעים לעצורים חרדים.

בעקבות צפי להפגנות סוערות באזור בני ברק לקראת השעה 15:00, דוברות המשטרה עידכנה על חסימות צירים והיערכות מבצעית רחבה של שוטרי מרחב דן:

כביש 4 ייסגר לתנועה מאלוף שדה ועד מחלף אם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי (בני ברק) צפויים עומסי תנועה חריגים וחסימות נקודתיות לאורך הציר.

במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להתרחק מהאזור, לעשות שימוש בדרכים חלופיות ולהתעדכן באופן שוטף.

בהודעת המשטרה הובהר כי הגופים רואים בזכות המחאה אבן יסוד דמוקרטית, אך יחד עם זאת יודגש כי לא תותר פגיעה בסדר הציבורי, חסימת צירי תנועה מרכזיים בניגוד לחוק או התנהגות המסכנת את הציבור.