חנוכת היישוב "רום גלבוע" צילום: רועי חדי

בטקס חגיגי התקיימה היום (חמישי) העלייה לקרקע של היישוב החדש "רום גלבוע", היישוב ה-11 שעולה לקרקע בשומרון בתוך פחות משנה והשלישי שמוקם השבוע. המשפחות הראשונות נכנסו לביתן החדש ביישוב, הממוקם סמוך למלכישוע ולקיבוץ מירב, מזרחית לגנים וכדים, בשטח החולש על עמק המעיינות.

בטקס השתתפו השר עמיחי שיקלי, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, משפחות הגרעין המיישב, נציגי הישובים והקיבוצים הסמוכים בהם: עין חרוד, טירת צבי, קיבוץ מירב, מעלה גלבוע ועוד שבאו לחגוג עם המשפחות את הקמת היישוב החדש.

הקמת היישוב יוצאת לפועל כחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה המועצה האזורית שומרון. התוכנית כוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, במקום ארבעת היישובים שנעקרו בהתנתקות, והיא חלק מתוכנית "מיליון בשומרון". המועצה מקדמת את "תוכנית ההתחברות" יחד עם אמנה והחטיבה להתיישבות.

היישוב רום גלבוע הוקם במרחב שממנו ירו מחבלים פעמים רבות בשנים האחרונות לעבר קיבוץ מירב וישובי עמק המעיינות.

הקמת הישוב היא חלק מתנופת ההתיישבות בצפון השומרון, בהמשך להחלטות הקבינט והממשלה ובהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ' וראש מועצת שומרון יוסי דגן. המהלך נועד לחזק את האחיזה הישראלית ולהקים יישובים במרחב בעל חשיבות היסטורית וביטחונית.

השר עמיחי שיקלי אמר בטקס: "מה שקורה כאן בצפון השומרון הוא מהפכת התיישבות שלא הייתה כדוגמתה. רום גלבוע נמצא במרחב רווי מורשת, גם מורשת ציונית וגם מורשת תנ"כית. לראות חבורה של צעירים שמגיעה לפה ובונה פה חיים, באמת רק להצדיע לכם על הנכונות לבוא לכאן וליישב את הארץ. אני כולי תקווה שנמשיך בבניין הארץ בכל הכוח".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן ציין כי "לפני רק שבועיים לא היה פה כלום. תראו איזה יישוב מקסים, וזו רק ההתחלה. במקום במרחב שממנו היו יורים על היישובים הישראלים כאן באזור, אנחנו עושים ציונות ביחד, ומכאן מביאים ביטחון לכל מדינת ישראל. האור הגדול שראיתי בעיניים של התושבים והתושבות אומר הכול. אני מבקש להצדיע למשפחות היקרות שעולות ועושות כאן ציונות, ומוסיפות אור וטוב. יש כאן 3500 דונם שאפשר לבנות עליהם כבר עכשיו והם יחברו בין השומרון לגלבוע. היום זה יישוב קטן, אבל תהיה כאן עיר ענקית שתחבר בין השומרון, עמק המעיינות, הגלבוע והגליל".

הראל בן ארי, מקיבוץ עין חרוד, אמר בטקס: "אתם המשך הציונות. אני רואה בכם המשך של חומה ומגדל ושל כל ההתיישבות לאורך הגבולות. בשנים האחרונות אני מסתכל ולא מאמין ממה שקורה. הלב מתרומם. כל הכבוד".

לוי גבעון מקיבוץ מירב אמר: "עד גיל 25 זה לא היה שלנו, וזה היה החלום שלנו. ב־1962 מוקמת מעלה גלבוע, ואחר כך מלכישוע, מירב, נורית ומיטל. והנה היום נפתח מעגל נוסף של יישובים וחוות. היום אנחנו מארחים אותם ומלווים אותם בסיורים".

נועם אלדר, נציג התושבים, סיכם: "אחרי שנתיים הרגשנו שנוח לנו מדי. אני ואשתי אמרנו: אנחנו רוצים יותר מזה, וחיפשנו את המשימה הבאה. פתאום קמה כל התנועה של היישובים בהובלת יוסי והמועצה, ואמרנו: אנחנו רוצים להיות שותפים לדבר הזה. העברנו את הציוד למחסן, דברים התעכבו, ומילואים תוך כדי. עד הדקות האחרונות לא ידענו אם מה שקורה פה היום יקרה. החיבור הזה בין הגלבוע לשומרון הוא חלום. אנחנו ועוד משפחות הלכנו על זה".

רום גלבוע מצטרף לתנופת ההתיישבות בצפון השומרון, הכוללת את היישובים גבע שומרון, שלם, רחבעם, עיבל, עמק דותן ונעה, לצד חידוש ההתיישבות בחומש, שא נור, גנים וכדים, שנעקרו בהתנתקות.