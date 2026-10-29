ניסיון לסלול דרך מהעיר שכם לעבר אתר מזבח יהושע בהר עיבל נבלם הבוקר (חמישי), לאחר שתושבי גבעת מצפה יהושע הבחינו בכלים הנדסיים הפועלים באזור.

התושבים הזעיקו את רכז הביטחון של היישוב הסמוך, דיווחו לצה"ל והגיעו למקום. לדבריהם, מפעילי הכלים הפסיקו את העבודות ונמלטו לכיוון שכם, ואחד הכלים נתפס והוחרם.

האירוע התרחש בסמוך לגבעת מצפה יהושע, שהוקמה בקרבת האתר העתיק בהר עיבל. על פי דיווח התושבים, כמה כלים הנדסיים עסקו בסלילת ציר כורכר שנועד לחבר בין שכם לבין אזור המזבח.

עם זיהוי העבודות פנו התושבים לגורמי הביטחון, ובמקביל החלו להתקדם לעבר הכלים ההנדסיים במטרה לעצור את המשך הסלילה.

לטענתם, ברגע שמפעילי הכלים הבחינו בהם מתקרבים, הם חדלו מעבודתם והחלו להימלט בחזרה לעיר שכם. אחד הכלים נותר במקום ונתפס.

תושבי האזור טוענים כי אין מדובר בניסיון ראשון לסלול דרך משכם אל אתר מזבח יהושע, וכי בעבר נעשו ניסיונות דומים שאותם הם מייחסים לרשות הפלסטינית.

לדבריהם, ניסיונות הסלילה הקודמים נבלמו בעקבות פעילות של תושבים באזור וסיורים של כוחות צה"ל.

התושבים קושרים את העבודות שהתגלו הבוקר לפעילות רחבה יותר של הרשות הפלסטינית באתרים היסטוריים ובמוקדי מים ביהודה ושומרון. בין האתרים שהזכירו נמצאים תל ארומה, ארמונות החשמונאים ביריחו, מעיינות ואדי זרקא בבנימין ונחל קנה במערב השומרון.

"לאחרונה אנחנו מזהים פעילות חריגה של כלי צמ"ה באזור, ונראה שהרשות הפלסטינית מנסה להחזיר את תוכנית ההשתלטות שלה על אתר מזבח יהושע, כאן בהר עיבל", אמר אחד התושבים. "בניהו מלט הי"ד, שנפל בפיגוע קשה סמוך לחוות גלעד לפני שלושה חודשים, הוביל את המאבק לעצירת התוכנית".

לדברי התושב, בעקבות מותו של מלט הוחלט להקים את נקודת ההתיישבות מצפה יהושע בסמוך למזבח, במטרה לקיים נוכחות קבועה באזור ולמנוע ניסיונות נוספים לסלול את הדרך.

"לאחר הירצחו החלטנו להקים כאן בסמוך למזבח נקודת התיישבות, מתוך הבנה שזו הדרך יחידה לעצור באופן סופי את התוכנית, והתוצאות ניכרות בשטח", אמר.