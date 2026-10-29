שב"כ פרסם הערב (חמישי) הודעת הבהרה בעקבות הפרסומים הנוגעים לחקירת חשד להטיית הבחירות במכגזר הערבי.

בארגון מדגישים כי המידע שבבסיס החקירה נאסף באופן עצמאי במסגרת פעילות השירות לאיתור השפעה זרה, וכי מקורו אינו במפלגה או בגורם פוליטי כלשהו. "המידע המדובר מקורו באיסוף שביצע השב"כ מתוקף ייעודו בחוק, בכל הנוגע לאיתור השפעה זרה, ואינו מגיע ממפלגה או מגורם פוליטי מצד כזה או אחר במפה הפוליטית".

בשב"כ ציינו כי עד לסיום הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, היה הגורם היחיד מחוץ לשירות שנחשף למידע המדובר. עוד הבהירו כי החקירה עדיין מתנהלת, וכי בשלב זה אין לייחס לשירות קביעות באשר לטיב החשדות או לתוכנם.

"שב"כ טרם סיים את החקירה וכל אמירה הנוגעת לתוכן או לטיב החשדות - אינה על דעת השב"כ וראוי היה להימנע מכך", נכתב בהודעה.

על פי השב"כ, עם השלמת החקירה יועברו הממצאים ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שהוא הגורם המוסמך לקבל החלטות בנושא. בשירות התחייבו כי מלוא המידע יוצג למקבלי ההחלטות בוועדה באופן שקוף וללא פרשנות.

"יודגש כי כפי ששב"כ פועל בכלל התחומים נקודתית רק מול הנוגעים בדבר, גם חקירה מסוג זה היא ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק - יטופל", נמסר.

ראש השירות, דוד זיני, עדכן ביממה האחרונה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד קיבלו עדכון אישי מראש השב"כ. העדכונים נמסרו באישור יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ולבקשתו.