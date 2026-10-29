עימותים בהפגנת החרדים בכביש 4 כביש 4 נחסם הערב (חמישי) לתנועה בשני הכיוונים, בקטע שבין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות, בעקבות הפגנת חרדים קיצונים נגד מעצר עריק באזור צומת גהה סמוך לבני ברק. כוחות משטרה פועלים במקום לפינוי המפגינים בכוח ופתיחת הכביש. במהלך הניסיונות לפזר את המפגינים נעשה שימוש ברימוני הלם ואחד מהמוחים נפגע קל. "קצין בשטח הכריז על הפגנה בלתי חוקית וחרף ניסיונות ההידברות, מפירי הסדר ממשיכים להתגודד במקום תוך קריאות לעבר כוחות המשטרה", נמסר. התנועה נחסמה בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, והנהגים מופנים לדרכים חלופיות.

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