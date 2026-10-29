מזכיר המדינה האמריקני לשעבר ג'ון קרי תקף בחריפות את הנשיא דונלד טראמפ בשל ההחלטה לצאת למלחמה מול איראן.

בריאיון לרשת CNN הוא גם הצהיר כי מתקפה נוספת באיראן אחרי בחירות אמצע תהיה "טעות חמורה".

"למרבה הצער, המצב כה בלתי צפוי עד שכמעט כל דבר עלול לקרות. לדעתי, זו תהיה טעות חמורה לפתוח את התקופה שלאחר בחירות האמצע במתקפה צבאית. לא זה מה שירשים את האיראנים או יביא אותם לשולחן המשא ומתן בגישה רצינית יותר. למעשה, צעד כזה רק ירחיק אותם", טען קרי.

לאחר מכן הוא העביר ביקורת על החלטת טראמפ לפרוש מהסכם הגרעין עליו חתם הנשיא אובמה עם האיראנים בשנת 2015. הוא גם האשים את טראמפ כי יצא למלחמה מול איראן כאשר הוא מתבסס על הנחות שגויות. "אם הנשיא טראמפ באמת רצה לשנות את המצב ולהשיג הסכם טוב יותר, מדוע לא הניח הצעה כלשהי על השולחן? מדוע לא הציג הצעה ממשית, שאליה יוכלו האיראנים להגיב או שתאפשר כניסה לסבב משא ומתן חדש? במקום זאת, הוא מיהר לצאת למלחמה, במיוחד בחודשים האחרונים, כשהוא נשען על שורה של הנחות שגויות שהפכו את החיים ליקרים יותר ומסוכנים יותר עבור אנשים ברחבי העולם כולו".

לאחר מכן טען מזכיר המדינה, מהמפלגה הדמוקרטית, כי איראן לא תחזור לשולחן המשא ומתן אם טראמפ ימשיך במדיניות התוקפנית כלפיה. "אינני סבור כי לאחר ההפצצות, לאחר חיסולו של האייתוללה, לאחר הריגתה של אשתו, ולאחר טלטלות כה רבות באזור, שזה יהיה פשוט כל כך לבוא ולטעון שניתן להשיג יותר ממה שהם כבר הסכימו לו בעבר. אי אפשר להפציץ את הזיכרון ואת הידע כיצד לייצר פצצה. לדעתי, המפתח כאן טמון בניהול דיפלומטיה אמיתית, ודיפלומטיה אמיתית יכולה להתנהל בכמה ערוצים במקביל - אחד גלוי יותר ואחר פרטי מאוד".