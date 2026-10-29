פרשה ביטחונית חמורה נחשפת: חייל צה"ל שנעצר בחודש ספטמבר האחרון נאשם כי פעל במשך כשנה בשירות גורמי מודיעין איראניים, העביר להם מידע צבאי רגיש וביצע משימות בהכוונתם תמורת כסף.

הפרקליטות הצבאית הגישה היום (חמישי) כתב אישום נגד החייל, הכולל עבירות של מסירת ידיעה לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה לתועלת האויב ומגע עם סוכן זר.

החקירה התנהלה במסגרת פעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי, יחידת החקירות ביל"פ איילון במשטרת ישראל, היחידה המרכזית לחקירות מיוחדות במצ"ח ומחלקת ביטחון המידע בצה"ל.

על פי ממצאי החקירה, החייל עמד בקשר עם גורמים איראניים במשך כשנה, ובמהלכה העביר מידע הנוגע לפעילות המבצעית של יחידתו ולמערכי הכוננות וההקפצה בצה"ל. בין היתר, מסר פרטים על הקפצתו האישית עם פרוץ מלחמת "שאגת הארי".

מהחקירה עלה כי החייל היה מודע לכך שמפעילו הוא גורם איראני, ולמרות זאת המשיך בקשר ובביצוע המשימות שהוטלו עליו. בתמורה לפעילותו קיבל סכומי כסף שהועברו אליו באמצעות ארנקים דיגיטליים, בהתאם להנחיות המפעיל.

המידע שהועבר לא הסתכם בפרטים על פעילות יחידתו. לפי גורמי הביטחון, החייל מסר גם מידע על בסיסים צבאיים ועל מיקומם, וצילם עבור מפעילו מיירטים, כלי רכב צבאיים ומטוסי תדלוק אמריקאיים שחנו בשדה תעופה בישראל.

אחד הממצאים החמורים בחקירה נוגע למידע אישי שהעביר החייל על חבריו לשירות ועל מפקדיו. על פי הודעת גורמי הביטחון, הוא מסר את פרטיהם למפעילו מתוך ידיעה כי אותו גורם ינסה לגייס גם אותם לפעילות ריגול.

עוד התברר בחקירה כי החייל העביר למפעילו מידע על קבוצת הטלגרם "קל בקרב", המיועדת לישראלים העומדים לפני גיוסם לצה"ל. בעקבות זאת הצטרף המפעיל האיראני לקבוצה.

במהלך הקשר בין השניים הנחה המפעיל את החייל להתקין יישומוני תקשורת זדוניים, שנועדו לאפשר ניהול שיחות מוצפנות. בנוסף הציע לו לרכוש טלפון פשוט, המכונה "טלפון טיפש", וכן אקדח.

על פי ממצאי החקירה, השניים אף סיכמו להשתמש בקודים במהלך התקשורת ביניהם ולגבש סיפור כיסוי למקרה שהקשר יתגלה בידי כוחות הביטחון. בשלב מסוים הוצעה לחייל אפשרות להגיע לאיראן תמורת תשלום של 200 אלף דולר.