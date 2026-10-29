השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף הערב (חמישי) בחריפות את מפכ"ל המשטרה דני לוי, בעקבות התנהלות המשטרה מול החרדים במחלף גהה, והאשים אותו בניסיון למצוא חן בעיני השמאל לאחר תוצאות הבחירות.

"מפכ"ל המשטרה מתנהג כבר כמה ימים כמי שרוצה לרצות את השלטון הבא, כשהוא חושב שימצא חן בעיני יאיר גולן", אמר בן גביר.

לדבריו, "התמונות ההזויות ממחלף גהה הן חלק מהאג'נדה החדשה של לוי להתחנף לשמאלנים".

בן גביר הוסיף: "יש להצטער על כך כי לוי, שעשה במשך שנה וחצי את כל מבוקשיי, פועל יום למחרת הבחירות בניגוד לחוק מול החרדים והופך אותם לשק החבטות שלו".

גם יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, תקף את התנהלות המשטרה. "למרות שאנחנו מתנגדים לחסימות הכבישים, אי אפשר לעבור בשתיקה מול התיעודים הקשים, שבהם נראים מפגינים ובהם בחור עם צרכים מיוחדים, שרועים על הרצפה כשהם חבולים ושותתים דם".

השניים הגיבו להפגנה מחאה נגד מעצר עריקים שנערכה בכביש 4 ובה התפתחו עימותים קשים בין המשטרה והמפגינים. המשטרה השמשה ברימוני הלם שנורו אל תוך המפגינים ופצעו כמה מהם. בעימותים נפגעו גם שלושה שוטרים.